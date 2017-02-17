Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“»

Насыщенная жизнь «Трёх дебилов» и резко увеличившейся интерактив с аудиторией потребовали от нас неимоверного усилия: создания канала в телеграмме под названием «Афиша „Трёх дебилов“» (бездна воображения, да).

«Афиша „Трёх дебилов“» будет извещать вас, потенциальных зрителей, о наших запланированных стримах, внезапных трансляциях, КГ-показах и прочих экстраординарных анонсах. Не исключено, что Судаков, Кузьмин или Лущинский перепутают канал и просто напишут какую-нибудь хренотень не по адресу. Последнего, скорее всего, даже будет больше всего.

Короче говоря, у вас не будет оправданий не видеть эти рожи.

Первым делом мы анонсируем сегодняшний стрим на 22:00, где произойдёт делёжка грандиозных размышлений на тему короткометражного фильма по мотивам отечественного комикса «Майор Гром», который выложат в Сеть 19 февраля (а мы его видели вчера, поэтому терпите).

Итак. Канал «Афиша „Трёх дебилов“». Сегодня в 22:00. «Майор Гром».