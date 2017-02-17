Кабельный канал USA выложил в сеть первый трейлер многосерийной антологии «Грешница». Главные роли в криминальном триллере исполняют Джессика Бил (фильмы «Иллюзионист», «Ловушка») и Билл Пуллман (фильмы «Великий уравнитель», «День независимости: Возрождение»).

В основу сериала лёг одноимённый роман Петры Хаммесфар. История повествует о том, как однажды молодая мать (Бил), впав в необъяснимую и неконтролируемую ярость, совершает публичное убийство. К собственному ужасу, главная героиня не в состоянии объяснить причины своего кошмарного поступка. Детектив (Пуллман) берётся расследовать этот странный случай и выяснить скрытые мотивы главной героини, которые уходят корнями в тёмные тайны её прошлого.

Первый эпизод режиссирует Антонио Кампос, сценария пишет Дерек Саймондс («Клуб жён астронавтов»), оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Бил. Производственный процесс контролирует Universal Cable Productions.