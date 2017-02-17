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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Хейли Этвелл сыграет главную роль в мини-сериале «Говардс Энд»

Хейли Этвелл (фильмы «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война», сериалы «Агент Картер», «Ложное обвинение») заполучила главную роль в четырёхсерийном проекте совместного производства Starz и BBC — мини-сериале «Говардс Энд», основанном на одноимённом романе Эдварда Моргана Форстера.

Помимо Хейли Этвелл в проект записаны Мэттью Макфэдьен («Улица Потрошителя») и Трейси Ульман («Как я встретил вашу маму»).

Драма расскажет о социальных изменениях, происходивших в Англии на рубеже XIX и XX веков, через призму трёх семей: интеллектуалов и идеалистов Шлегелей, богатых капиталистов Уилкоксов и представителей рабочего класса Бастов. Этвелл сыграет Маргарет Шлегель, Макфэдьен — Генри Уилкокса, а Ульман перевоплотится в тётю Джули Мунд.

Телевизионной адаптацией сценария займётся оскаровский номинант Кеннет Лонерган («Банды Нью-Йорка», «Манчестер у моря»). Режиссёрское кресло займёт Хетти Макдональд («Доктор Кто», «Валландер»). В исполнительных продюсерах числятся Колин Коллендер, Джошуа Д. Морер, Аликсандр Уитлин, Дэвид А. Стерн, Софи Гардинер, Скотт Хафф, Люси Рише и Лаура Гастингс-Смит.

Это не первая экранизация романа Форстера: в 1992 году в кинопрокат вышла картина «Говардс Энд» с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонэм Картер, Ванессой Редгрейв и Эммой Томпсон в главных ролях, ставшая трёхкратной обладательницей премии «Оскар».

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