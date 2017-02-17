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Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха»

Черепаха-черепаха, диван на колёсиках уже едет за тобой…

Точнее, не «едет», а «доехал». И диванных анимешников довёз — чтобы те посмотрели «Красную черепаху» в кино и высказались по горячим следам. В результате просмотра получилась фирменная полифония мнений: кто-то зевал, кто-то расчувствовался. Кто оказался скептиком, а кто неженкой? Узнаете, посмотрев наш полуюбилейный выпуск!

А заодно ненавязчиво отметим, что мы уже совсем «как большие» — и дело даже не в колёсах, а в том, что у нас появилась собственная категория в «Вопросах для подкастов». Любопытствующим товарищам — добро пожаловать.

За помощь с видео – вновь гран мерси Illaviant.

 
 

А ещё у нас есть аудиоверсия:

 
 
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Видео Диванные анимешники

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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