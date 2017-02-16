Анонс кровавого экшена Redeemer

Хотите зубодробительного экшена, кишок, кровищи и расчленёнки? Ну, в свежеанонсированной игре под названием Redeemer всё это присутствует в огромном количестве.

Redeemer расскажет историю Василия, человека, наделённого поистине разнообразными талантами по части умерщвления всего живого. В молодости своей Василий, как и любой уважающий себя герой, успел поработать на одну очень влиятельную оружейную корпорацию, в свою очередь, не гнушавшуюся использованием различных методов устранения конкурентов. Долгое время герой выполнял обязанности в качестве убийцы и палача в полном объёме... пока работодатель не решил от него избавиться. Василий повернул ситуацию себе на пользу и исчез с радара злобной корпорации на добрых двадцать лет. Время шло, а протагонист продолжал наслаждаться обычной мирской жизнью вместе с монахами далеко в горах, пока в один прекрасный момент тёмное прошлое не решило о себе напомнить.

Сюжет не отличается особой оригинальностью, но у геймлпея есть все шансы порадовать публику, ведь что может быть лучше, чем взять под управление героя в духе Кратоса (только с дробовиком) и устроить геноцид всему живому?

Возможность эту Redeemer предоставит нам уже этой весной. На данный момент только на PC.