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Анонс кровавого экшена Redeemer

Хотите зубодробительного экшена, кишок, кровищи и расчленёнки? Ну, в свежеанонсированной игре под названием Redeemer всё это присутствует в огромном количестве.

Redeemer расскажет историю Василия, человека, наделённого поистине разнообразными талантами по части умерщвления всего живого. В молодости своей Василий, как и любой уважающий себя герой, успел поработать на одну очень влиятельную оружейную корпорацию, в свою очередь, не гнушавшуюся использованием различных методов устранения конкурентов. Долгое время герой выполнял обязанности в качестве убийцы и палача в полном объёме... пока работодатель не решил от него избавиться. Василий повернул ситуацию себе на пользу и исчез с радара злобной корпорации на добрых двадцать лет. Время шло, а протагонист продолжал наслаждаться обычной мирской жизнью вместе с монахами далеко в горах, пока в один прекрасный момент тёмное прошлое не решило о себе напомнить.

Сюжет не отличается особой оригинальностью, но у геймлпея есть все шансы порадовать публику, ведь что может быть лучше, чем взять под управление героя в духе Кратоса (только с дробовиком) и устроить геноцид всему живому?

Возможность эту Redeemer предоставит нам уже этой весной. На данный момент только на PC.

 
 
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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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