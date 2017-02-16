«Клуб кабуки» — сэйю

Стартующий в весеннем сезоне сериал «Клуб кабуки» (Kabukiku) получил состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.

Сэйю Курого Курусу Таичи Ичикава Тонбе Мурасе Юуичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W» Щин Акуцу Рёта Осака Таниказе Нагате в «Рыцарях Сидонии» Джин Эбихара Кенго Каванищи Миказуки Аугуст в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Щодзи Сато в «Кухне Сомы» Ханамичи Нива Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле», Манато в «Гримгаре фантазии и праха» Каору Асаги Юуко Каида Джулия Сильверстайн в «Кровь+», Марида Круз в «Мобильном доспехе Гандаме: Единороге»

Действие сериала вращается вокруг кабуки — одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу — обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник — надеется создать в своей школе клуб, посвящённый этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.