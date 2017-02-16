«Клуб кабуки» — сэйю

Стартующий в весеннем сезоне сериал «Клуб кабуки» (Kabukiku) получил состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.
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Сэйю
|Курого Курусу
|Таичи Ичикава
|Тонбе Мурасе
|Юуичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Щин Акуцу
|Рёта Осака
|Таниказе Нагате в «Рыцарях Сидонии»
|Джин Эбихара
|Кенго Каванищи
|Миказуки Аугуст в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Щодзи Сато в «Кухне Сомы»
|Ханамичи Нива
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасе в «Воле», Манато в «Гримгаре фантазии и праха»
|Каору Асаги
|Юуко Каида
|Джулия Сильверстайн в «Кровь+», Марида Круз в «Мобильном доспехе Гандаме: Единороге»
Действие сериала вращается вокруг кабуки — одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу — обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник — надеется создать в своей школе клуб, посвящённый этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.
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Авторы
|Режиссёр
|Кадзухиро Ёнада
|«Рассветная Йона»
|Сценарий
|Ёщико Накамура
|«Ежемесячное сёдзё Нозаки-куна»
|Авторы оригинального дизайна персонажей
|CLAMP
|«Кобато», «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш»
|Дизайнер персонажей
|Мадзиро
|«Баракамон» , «Макросс Дельта»
|Студия
|DEEN