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«Клуб кабуки» — сэйю

Стартующий в весеннем сезоне сериал «Клуб кабуки» (Kabukiku) получил состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.

Сэйю
Курого Курусу Таичи Ичикава
Тонбе Мурасе Юуичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Щин Акуцу Рёта Осака Таниказе Нагате в «Рыцарях Сидонии»
Джин Эбихара Кенго Каванищи Миказуки Аугуст в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Щодзи Сато в «Кухне Сомы»
Ханамичи Нива Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле», Манато в «Гримгаре фантазии и праха»
Каору Асаги Юуко Каида Джулия Сильверстайн в «Кровь+», Марида Круз в «Мобильном доспехе Гандаме: Единороге»

Действие сериала вращается вокруг кабуки — одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу — обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник — надеется создать в своей школе клуб, посвящённый этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.

Авторы
Режиссёр Кадзухиро Ёнада «Рассветная Йона»
Сценарий Ёщико Накамура «Ежемесячное сёдзё Нозаки-куна»
Авторы оригинального дизайна персонажей CLAMP «Кобато», «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш»
Дизайнер персонажей Мадзиро «Баракамон» , «Макросс Дельта»
Студия DEEN
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Темы
 
Клуб кабуки (Kabukibu!)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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