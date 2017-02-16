Джаред Лето срежиссирует криминальный триллер по сценарию Джеймса Эллроя

Джаред Лето («Отряд самоубийц») созрел для режиссёрского дебюта — он поставит для студии Paramount криминальный триллер 77.

Ранее Лето снимал документальные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики под псевдонимом Бартоломью Каббинс и даже получал какие-то награды.

Дэйв Мэттьюс (сериалы «Нарко» и «Подпольная империя») перепишет оригинальный сценарий автора Джеймса Эллроя («Секреты Лос-Анджелеса»). Действие разворачивается в политически напряжённом 1974 году в Лос-Анджелесе, где два офицера полиции расследуют похищение Патти Херст — внучки знаменитого американского миллиардера и газетного магната. Главные герои раскрывают не только пласты коррупции и преступлений, но и зловещий заговор.

Paramount Pictures пытается запустить проект уже пару десятков лет.

Ну а Лето следует быть осторожнее, не успеет он оглянуться, а уже станет режиссёром сольного фильма про Джокера.