 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Кремниевая долина» — дата выхода четвёртого сезона «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6 «Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7
4
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Лето срежиссирует криминальный триллер по сценарию Джеймса Эллроя

Джаред Лето («Отряд самоубийц») созрел для режиссёрского дебюта — он поставит для студии Paramount криминальный триллер 77.

Ранее Лето снимал документальные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики под псевдонимом Бартоломью Каббинс и даже получал какие-то награды.

Дэйв Мэттьюс (сериалы «Нарко» и «Подпольная империя») перепишет оригинальный сценарий автора Джеймса Эллроя («Секреты Лос-Анджелеса»). Действие разворачивается в политически напряжённом 1974 году в Лос-Анджелесе, где два офицера полиции расследуют похищение Патти Херст — внучки знаменитого американского миллиардера и газетного магната. Главные герои раскрывают не только пласты коррупции и преступлений, но и зловещий заговор.

Paramount Pictures пытается запустить проект уже пару десятков лет.

Ну а Лето следует быть осторожнее, не успеет он оглянуться, а уже станет режиссёром сольного фильма про Джокера.

4 Обсудить
Темы
 
77
 20 сентября 2016 годаДжаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике от сценариста «Волка с Уолл-стрит» 19 августа 2016 годаДжаред Лето пробежится по лезвию 6 августа 2016 года«Отряд самоубийц»: Лето неудовлетворённый, секретное камео и жалобы укурков

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Международный айсберг
 
КГ-Аудиоподкаст №28
 
Ударные будни «Аватара»

Тоже интересно

 
Дженнифер Лоуренс — первая подружка Оушен
 
Трейлер фильма «Макбет»
 
Трансформеры: Эпоха невменяемости
 
Главные сериалы лета 2014
 
«Звёздные войны: Эпизод VIII» будет мрачнее «Пробуждения Силы»
 
Постеры: «Мстители: Эра Альтрона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика