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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Amazon превратит «Электрические сны Филипа К. Дика» в реальность

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на десятисерийную научно-фантастическую антологию «Электрические сны Филипа К. Дика» от создателей Брайана Крэнстона («Во все тяжкие», «Хитрый Пит»), Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка») и Майкла Диннера («Чёрный список», «Сыны анархии»).

В основу лягут оригинальные рассказы американского фантаста, обладателя множества престижных литературных премий Филипа К. Дика, книги которого приобрели статус культовых. Каждый эпизод будет представлять собой законченную историю. Адаптацией займётся целая армия талантливых сценаристов: к Муру и Диннеру на писательском поприще присоединятся Тони Гризони («Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Молодой Папа»), Джек Торн («Молокососы»), Мэтью Грэм («Доктор Кто»), Дэвид Фарр («Ночной администратор») и Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»).

Изначально сериал разрабатывался британским каналом Channel 4 совместно с американской кабельной телесетью AMC, которая в последний момент отказалась от проекта. В итоге телеантологию приютил давно положивший на неё глаз Amazon, не понаслышке знакомый с творчеством великого писателя-фантаста: флагман потокового сервиса «Человек в высоком замке» основан на романе, авторство которого принадлежит Филипу К. Дику.

В исполнительных продюсерах помимо Крэнстона, Мура и Диннера числятся Мэрил Дэвис, Джеймс Дегус, Иза Дик Хэкетт, Кален Иган, Кристофер Трикарико, Дэвид Кантер, Мэтт Деросс, Мариго Кехо и Лила Роулингс. Крэнстон вдобавок планирует исполнить главную роль в одном из эпизодов. Производством займётся Sony Pictures Television. Дата премьеры пока не определена.

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Комментарии

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    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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