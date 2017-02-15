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Рецензия и отзывы на фильм «Лев»

Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Лев». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Лев»
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Рецензии Лев

Комментарии

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  • ДубЛичныйДом
    +
    15 февраля 2017 года

    «Льва» недаром зовут новым «Миллионером из трущоб»: один и тот же ведущий актёр, одна и та же предначертанная оптимистичная история, один и тот же социальный подтекст — после которого, правда, создатели оскароносного фильма не требовали никаких пожертвований на официальном сайте... организаторы-филантропы уже собрали 250 тысяч долларов, запостив доблестный хэштег LionHearts, — ещё не миллионеры из трущоб, зато четверть миллиона у бедных индийских детишек уже в кармане.

    Найдите 10 отличий

    Не ведитесь на уловки мошенников, донатьте на КГ. В последнем варианте вы хотя бы будете видеть результат (с) П. Кирилл

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