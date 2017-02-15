Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Лев». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Лев». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
«Льва» недаром зовут новым «Миллионером из трущоб»: один и тот же ведущий актёр, одна и та же предначертанная оптимистичная история, один и тот же социальный подтекст — после которого, правда, создатели оскароносного фильма не требовали никаких пожертвований на официальном сайте... организаторы-филантропы уже собрали 250 тысяч долларов, запостив доблестный хэштег LionHearts, — ещё не миллионеры из трущоб, зато четверть миллиона у бедных индийских детишек уже в кармане.
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