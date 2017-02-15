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Промо-ролик и дата выхода второго сезона «В пустыне смерти»

Первый промо-ролик второго сезона «В пустыне смерти» демонстрирует крутость вдовствующей Минервы, которая настолько сурова, что все свои тренировки проводит исключительно на шпильках.

Постапокалиптический фэнтезийный боевик, где предпочтение отдано восточным боевым искусствам, является крайне свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о знакомстве и дружбе мастера-наёмника Санни и его ученика М. К., которым предстоит долгое и полное опасностей приключение по недружественно настроенным к путешественникам землям.

Во втором сезоне «В пустыне смерти» к основному актёрскому составу, куда входят Дэниэл Ву, Арамис Найт, Эмили Бичем, Сара Болджер, Орла Брэйди, Оливер Старк, Стивен Лэнг и Мадлен Манток, присоединился Ник Фрост.

Коллеги по киноработам «Шанхайский полдень» и «Я — четвёртый» Альфред Гаф и Майлз Миллар выступают создателями сериала и основными сценаристами. В режиссёрах второго десятисерийного сезона числятся Пако Кабесас («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»), Ник Копус («Флэш») и Стивен Фанг («Ученик мастера»).

Дата выхода второго сезона «В пустыне смерти» уже известна — сериал вернётся в эфир кабельного канала AMC 19 марта.

 
 
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Комментарии

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  • Santjago
    ++2
    15 февраля 2017 года

    Праздник алогичности.

  • NeoKain
    ++3
    15 февраля 2017 года

    Розыгрыш зонтиков будет?

  • Андрей Чуреков
    ++1
    15 февраля 2017 года

    кроме каблуков ничего нет ?

  • Santjago
    ++3
    15 февраля 2017 года

    №3. Андрей Чуреков

    кроме каблуков ничего нет ?

    Времена тяжёлые, вся функциональная обувь поизносилась, остались только никому не нужные шпильки, вот героиня и мучается!

  • Garris Garison
    +
    15 февраля 2017 года

    трейлер смотреть принципиально не буду, ибо первый сезон мне продал все последующие лет на 20 вперёд

    Холистическое детективное агентство Дирка Джентли

    кстати тоже шикардос, сегодня начал смотреть, в диком восторге, отборная наркомания, местами напоминает утопию, что только в плюс.

  • werymag
    ++1
    15 февраля 2017 года

    Дэниэл Ву как боец раз в 100 круче смотрелся, видно было что подготовленный тип. Мадам конечно красивая, но двигается фигово - шатает из стороны в сторону, трясется вся, нет тех быстрых и отточенных движений. Надеюсь персонажа Дэниэл Ву будет побольше, чем всяких "красавиц".

  • Roman Nastenko
    ++2
    15 февраля 2017 года

    А что такое. Она же именно так и ходит. Ей что, дадут время снять сапожки? Это не быстрое дело, не босоножки же. Так что нужно и так уметь драться. Это другое равновесие.

  • Redwood
    +
    16 февраля 2017 года

    №3. Андрей Чуреков

    кроме каблуков ничего нет ?

  • Serg de Adelantado
    +
    16 февраля 2017 года

    Зачем? Какая-то азиатская гимнастка может и смогла бы выглядеть в такой сцене грациозно, но Эмили только операторская работа выручает, IMHO...выглядит как неловкое топтание на месте, даже при том что она явно старается. Поменьше пафоса и побольше кровавого рубилова - это все, чего хочется от этого сериала:) Ну и сюжет бы не забрасывали, интриги баронов интересно поданы были...

  • Frostego
    +
    16 февраля 2017 года

    А что там за девочка, которая на скриншоте слева? Меня заинтересовала =)

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