Первый промо-ролик второго сезона «В пустыне смерти» демонстрирует крутость вдовствующей Минервы, которая настолько сурова, что все свои тренировки проводит исключительно на шпильках.

Постапокалиптический фэнтезийный боевик, где предпочтение отдано восточным боевым искусствам, является крайне свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о знакомстве и дружбе мастера-наёмника Санни и его ученика М. К., которым предстоит долгое и полное опасностей приключение по недружественно настроенным к путешественникам землям.

Во втором сезоне «В пустыне смерти» к основному актёрскому составу, куда входят Дэниэл Ву, Арамис Найт, Эмили Бичем, Сара Болджер, Орла Брэйди, Оливер Старк, Стивен Лэнг и Мадлен Манток, присоединился Ник Фрост.

Коллеги по киноработам «Шанхайский полдень» и «Я — четвёртый» Альфред Гаф и Майлз Миллар выступают создателями сериала и основными сценаристами. В режиссёрах второго десятисерийного сезона числятся Пако Кабесас («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»), Ник Копус («Флэш») и Стивен Фанг («Ученик мастера»).

Дата выхода второго сезона «В пустыне смерти» уже известна — сериал вернётся в эфир кабельного канала AMC 19 марта.