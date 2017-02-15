Прикованный к франчайзу «Аватар» актёр Сэм Уортингтон раньше времени начал раскрывать сюжет «Аватара 2»:

Я прочитал все сценарии — они отличные. Для Джейка прошло восемь лет и у него есть своя семья. Ничего похожего на «Аватара 2» вы в кино ещё не видели. По сравнению с первой частью, мир заметно увеличился, но в центре сюжета остаётся его семья. Джейк по-прежнему испытывает детский восторг от окружающего мира, но ведь прошло уже порядочно времени. Что же нового появляется в мире? Мы отвечаем на этот вопрос с помощью семейной динамики.

Уотрингтон подтвердил недавние слова режиссёра Джеймса Кэмерона о том, что съёмки стартуют этим летом. Месяц назад товарищ Кэмерон радостно анонсировал окончание работ над сценариями и общим сюжетом «Аватара 2», «Аватара 3», «Аватара 4» и «Аватара 5».

Первый сиквел должен выйти в декабре 2018 года, хотя Джеймс, естественно, никому и ничего не должен. В эту премьерную дату очень верит студия 20th Century Fox.

Главные роли исполнят Сэм, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг.