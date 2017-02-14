Спустя десять дней после заказа съёмок пилотного эпизода сериала по фильму «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», проект обзавёлся исполнительницей одной из главных ролей — ей стала Стефани Сигман («007: Спектр», «Война против всех»).

Сериал от канала CBS является многосерийной версией одноимённого полнометражного боевика 2003 года, которая в свою очередь стала киноремейком сериала 70-х годов, выходившего на телеканале ABC.

Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе. Стефани Сигман сыграет целеустремлённого и щепетильного офицера-спецназовца по имени Джессика.

Над сценарием пилота трудится Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»), режиссировать возьмётся Джастин Лин («Скорпион»); оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Нилом Х. Морицем («Проповедник»), Шоном Райаном («Щит»), Марни Хочман, Павуном Шети и Даниэллой Вудроу. Производственный процесс на совести Sony Pictures TV и CBS TV Studios.