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Первоисточники: variety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сара Шахи снимется в пилоте триллера о виртуальной реальности «Грёза»

Пилотный эпизод проекта NBC о виртуальной реальности «Грёза» зачислил в основной актёрский состав Сару Шахи (фильмы «Дорога чести», «Неудержимый», сериал «Подозреваемый»). У актрисы появилась возможность принять участие в грядущем телесезоне, после того как экранизация серии романов о детективе Нэнси Дрю от CBS накрылась медным тазом.

Сара Шахи сыграет Мару — бывшего переговорщика, а ныне профессора колледжа в области психологии межличностных отношений. Она невероятно умна, резка на поворотах и вдобавок страдает от ПТСР — в детстве у неё на глазах сводный брат убил её сестру и няню. Бывший босс обращается за помощью к главной героине, когда несколько пользователей сверхэффективной программы виртуальной реальности «Грёза» впадают в кому, отказавшись возвращаться в настоящий мир. Мара должна войти в сознание другого человека, чтобы убедить его передумать, но вместо этого обнаруживает путь к собственному освобождению.

Сценарий напишет создатель драмы «За пределами» Микки Фишер. Вдобавок он и его коллега по сериалу Бруклин Уивер выступят исполнительными продюсерами совместно с Дэррилом Фрэнком и Джастином Фалви, вместе работавшими над сериалами «Американцы» и «Рухнувшие небеса». Производством займутся Universal Television и Amblin Television.

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Грёза
 16 мая 2016 годаCBS отказался от Нэнси Дрю 1 марта 2016 годаСледствие ведёт Сара Шахи 25 январяNBC заказал пилот драмы о виртуальной реальности

Комментарии

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  • Фуфлонаписатель
    +
    12 февраля 2017 года

    "Мара должна войти в сознание другого человека, чтобы убедить его передумать, но вместо этого обнаруживает путь к собственному освобождению."

    Звучит почти что как сюжет психо-эротического триллера. С Сарой Шахи. Я бы посмотрел блин!

  • Killerstar13 .
    +
    13 февраля 2017 года

    страдает от ПТСР

    И здесь ненормальную играть придётся.

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