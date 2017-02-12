Пилотный эпизод проекта NBC о виртуальной реальности «Грёза» зачислил в основной актёрский состав Сару Шахи (фильмы «Дорога чести», «Неудержимый», сериал «Подозреваемый»). У актрисы появилась возможность принять участие в грядущем телесезоне, после того как экранизация серии романов о детективе Нэнси Дрю от CBS накрылась медным тазом.

Сара Шахи сыграет Мару — бывшего переговорщика, а ныне профессора колледжа в области психологии межличностных отношений. Она невероятно умна, резка на поворотах и вдобавок страдает от ПТСР — в детстве у неё на глазах сводный брат убил её сестру и няню. Бывший босс обращается за помощью к главной героине, когда несколько пользователей сверхэффективной программы виртуальной реальности «Грёза» впадают в кому, отказавшись возвращаться в настоящий мир. Мара должна войти в сознание другого человека, чтобы убедить его передумать, но вместо этого обнаруживает путь к собственному освобождению.

Сценарий напишет создатель драмы «За пределами» Микки Фишер. Вдобавок он и его коллега по сериалу Бруклин Уивер выступят исполнительными продюсерами совместно с Дэррилом Фрэнком и Джастином Фалви, вместе работавшими над сериалами «Американцы» и «Рухнувшие небеса». Производством займутся Universal Television и Amblin Television.