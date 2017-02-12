 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct! Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon Анонс игры FlatOut 4 Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Valve нашла замену Steam Greenlight

На случай если кто-то забыл или не знал, Steam Greenlight — система, через которую небольшие издатели и разработчики могли выпускать свои игры в Steam в обход строгого и медлительного отбора силами Valve. В Steam Greenlight за игры голосовали сами пользователи — отличная идея, которая должна была принести в магазин множество крутых нишевых проектов со своей преданной аудиторией. И в этом плане она достигла успеха: больше сотни прошедших через Greenlight игр стали не то что нишевыми проектами, но хитами, заработавшими больше миллиона долларов. Просто, как и любая модель без чётких правил и надзора, Steam Greenlight очень быстро попала под прицел мошенников и тому подобного сброда, правдами и неправдами протолкнувшего в Steam сотни и тысячи недоигр, лишённых даже намёков на качество и смысл, но всё равно зарабатывающих деньги за счёт Steam-карточек или святого человеческого любопытства. Не просто так 26% игр, вышедших в Steam за всю его историю, приходится на 2015 год, а 38% — на 2016-й: виной тому прорванная Greenlight-плотина.

Ну, этой весной старую плотину наконец-то заменят на новую. По сути, Valve возвращается к старой модели, при которой все игры будут проходить через её пристальный контроль, но планирует выполнять свою работу лучше прежнего. А чтобы проверяющие не потонули под наплывом желающих, перед подачей заявки разработчикам и издателям придётся платить денежный взнос (конкретная сумма пока не решена, но среди вариантов значатся как номинальные $100, так и неприятные $5000). В дальнейшем этот взнос будет каким-то образом возвращаться в руки заплативших, но какой-то конкретной механики Valve в своём анонсе не указала, так что нам остаётся лишь гадать. Или, как вариант, не гадать — весна-то уже не за горами.

Ах, да. Называться схема, идущая на смену Steam Greenlight, будет Steam Direct. Очень приятно.

+ Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Короткометражка «Солнечные дни» станет большим фильмом
 
Кино Сигурни Уивер вернётся к «Охотникам за привидениями»
 
Кино Рецензия на фильм «Племя»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 167: За сорок пять долларов
 
Кино Расширенный отрывок фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
 
Кино Обзор за 100 секунд. Выпуск 7. «Терминатор: Генезис»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Вот какие игры покупали пользователи Xbox One в 2016 году GameMAG HD: Во что поиграть в феврале The Legend of Zelda: Breath of the Wild - GameInformer поделился новыми скриншотами и впечатлениями от долгожданной адвенчуры для Switch и Wii U Resident Evil 7 - Capcom обновила информацию о поставках хоррора на рынок В Gwent: The Witcher Card Game стала доступна новая фракция - Нильфгаард

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика