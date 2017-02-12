На случай если кто-то забыл или не знал, Steam Greenlight — система, через которую небольшие издатели и разработчики могли выпускать свои игры в Steam в обход строгого и медлительного отбора силами Valve. В Steam Greenlight за игры голосовали сами пользователи — отличная идея, которая должна была принести в магазин множество крутых нишевых проектов со своей преданной аудиторией. И в этом плане она достигла успеха: больше сотни прошедших через Greenlight игр стали не то что нишевыми проектами, но хитами, заработавшими больше миллиона долларов. Просто, как и любая модель без чётких правил и надзора, Steam Greenlight очень быстро попала под прицел мошенников и тому подобного сброда, правдами и неправдами протолкнувшего в Steam сотни и тысячи недоигр, лишённых даже намёков на качество и смысл, но всё равно зарабатывающих деньги за счёт Steam-карточек или святого человеческого любопытства. Не просто так 26% игр, вышедших в Steam за всю его историю, приходится на 2015 год, а 38% — на 2016-й: виной тому прорванная Greenlight-плотина.

Ну, этой весной старую плотину наконец-то заменят на новую. По сути, Valve возвращается к старой модели, при которой все игры будут проходить через её пристальный контроль, но планирует выполнять свою работу лучше прежнего. А чтобы проверяющие не потонули под наплывом желающих, перед подачей заявки разработчикам и издателям придётся платить денежный взнос (конкретная сумма пока не решена, но среди вариантов значатся как номинальные $100, так и неприятные $5000). В дальнейшем этот взнос будет каким-то образом возвращаться в руки заплативших, но какой-то конкретной механики Valve в своём анонсе не указала, так что нам остаётся лишь гадать. Или, как вариант, не гадать — весна-то уже не за горами.

Ах, да. Называться схема, идущая на смену Steam Greenlight, будет Steam Direct. Очень приятно.