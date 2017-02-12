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Первоисточники: deadline.comwww.vulture.com Прямая ссылка на новость:

Джессика Честейн меняет фильмы про космос на сериалы про космос

На волне успеха свежей кинокартины «Скрытые фигуры» про афро-американок — математиков НАСА, работавших над программой по пилотированию космических кораблей «Меркурий», Джессика Честейн (фильмы «Интерстеллар», «Марсианин») исследует тему в своём дебютном продюсерском проекте под рабочим названием «Меркурий 13».

Сериал прольёт свет на другую малоизвестную группу женщин, несправедливо лишённых шанса быть частью космической программы. В 1961 году, когда весь мир прославлял первый отряд астронавтов США («Меркурий 7»), ведущий научный сотрудник Уильям Рэндольф Лавлейс II приступил к секретному эксперименту с целью выяснить, можно ли отправлять женщин в космос наравне с мужчинами. Отобрали 13 женщин-пилотов, готовых рискнуть всем ради мечты стать космонавтами. Они известны как «Меркурий 13». Представительницы слабого пола прошли те же испытания, что и коллеги-мужчины, причём некоторые даже с лучшим результатом. Однако НАСА и правительство решили не допускать женщин в космическую программу. В итоге, первая американка отправилась в космос только в 1983 году.

Не исключено, что долгое время снимавшаяся исключительно в полнометражных фильмах Джессика Честейн осчастливит нас своим пребыванием на телеэкране, исполнив одну из ключевых ролей.

Сценарий напишет Тодд Комарники («Чудо на Гудзоне»). Исполнительным продюсером наравне с Честейн выступит Кристина Уэйн («Заключённый», «Легавый»). Производством займётся ITV Studios America.

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Меркурий 13

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