Новости игр — лучшее за неделю

- Розыгрыш стилбука с игрой The Last Guardian.
- Рецензия и отзывы на игру Poochy & Yoshi’s Woolly World.
- Рецензия и отзывы на игру Urban Empire.
- Рецензия и отзывы на игру Diluvion.
- For Honor — интервью о сюжете и зарождении механик.
- Activision жалуется на продажи Call of Duty и обещает золотые горы в Destiny 2 — вместо того, чтобы попытаться развивать серию, Call of Duty теперь планируют «вернуть к корням».
- Street Fighter V — трейлер Колин — сибирячка вступает в бой.
- Ghost Recon Wildlands — подборка проблем с закрытого бета-теста — многовато глюков и недоработок для игры, выходящей через месяц.
- Анимационный сериал по игре Castelvania выйдет на Netflix в этом году — и Konami к этому отношения вроде как не имеет.
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom — геймплейный трейлер и детали сюжета — ещё немного информации о продолжении культовой сказочной jRPG.
- Подробности сюжета и геймплейные механики Call of Cthulhu — звучит так, словно авторы игры понимают сеттинг, который им доверили.
- GreedFall — новая RPG от авторов The Technomancer — к слову, о сеттингах: именно он сильнее всего выделяет GreedFall на фоне собратьев по жанру.
- Psychonauts 2 — Double Fine демонстрирует тестовую локацию — и она выглядит отлично.
- Valve нашла замену Steam Greenlight — скоро в новых релизах Steam станет чуть проще находить интересные игры.