Всем известная компания Activision не только поделилась своими планами на будущее, но и более подробно поведала о развитии франчайза и продажах Call of Duty.

Для начала поговорим о продажах Call of Duty: Infinite Warfare. Последние восемь лет Call of Duty постоянно ставила рекорды продаж в игровых чартах. Серия рельсовых пострелушек продавалась так хорошо, что издательство всеми правдами и неправдами продолжало ежегодно доить франчайз. Но все хорошее (для Activision) когда-нибудь заканчивается и именно Call of Duty: Infinite Warfare поставило под вопрос дальнейшее развитие серии в том сеттинге, на который разработчики делали упор. По словам издателя, публика довольно прохладно приняла Call of Duty в космосе, а потому в ближайшем будущем разработчики попытаются вернуться к истокам. Радоваться или нет? Видимо, Activision посмотрела на доходы, которые им до сих пор приносит Call of Duty: Black Ops 3 и решила больше не устраивать эксперименты, вместо этого продолжая выкачку денег проверенным способом.

Не забыли боссы из Activision и о Destiny 2. Продолжение популярного многопользовательского шутера увидит свет уже в конце 2017 года. По словам разработчиков, они постарались учесть ошибки оригинальной Destiny. Что это значит на деле? Игру пытаются сделать доступной не только для фанатов первой части, но и для новых игроков, которые попросту не могут просиживать штаны ради многочасового гринда различных предметов. Особое внимание разработчики хотят уделить созданию контента для каждого этапа развития персонажа. Иными словами, даже на низких уровнях прокачки игрокам будет чем заняться. Не забудут и про сюжетную составляющую Destiny 2. Исполнительный директор Activision Эрик Хиршберг заявил, что в Bungie учли критику относительно сюжета оригинала и постараются создать «поистине кинематографическую историю с запоминающимися персонажами».

А пока Activision вовсю решает судьбу своих проектов, её сиамская родственница Blizzard продолжает получать рекордные для себя доходы за счёт продаж Overwatch. В общей сложности за 2016 год продукция Blizzard принесла создателям 2,4 миллиарда, причём всего 40 с небольшим процентов пришли со стороны вечно прибыльного World of Warcraft.