 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Scribblenauts Unmasked Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 CG-трейлер и дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind Чад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы»
2
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Activision жалуется на продажи Call of Duty и обещает златые горы в Destiny 2

Всем известная компания Activision не только поделилась своими планами на будущее, но и более подробно поведала о развитии франчайза и продажах Call of Duty.

Для начала поговорим о продажах Call of Duty: Infinite Warfare. Последние восемь лет Call of Duty постоянно ставила рекорды продаж в игровых чартах. Серия рельсовых пострелушек продавалась так хорошо, что издательство всеми правдами и неправдами продолжало ежегодно доить франчайз. Но все хорошее (для Activision) когда-нибудь заканчивается и именно Call of Duty: Infinite Warfare поставило под вопрос дальнейшее развитие серии в том сеттинге, на который разработчики делали упор. По словам издателя, публика довольно прохладно приняла Call of Duty в космосе, а потому в ближайшем будущем разработчики попытаются вернуться к истокам. Радоваться или нет? Видимо, Activision посмотрела на доходы, которые им до сих пор приносит Call of Duty: Black Ops 3 и решила больше не устраивать эксперименты, вместо этого продолжая выкачку денег проверенным способом.

Не забыли боссы из Activision и о Destiny 2. Продолжение популярного многопользовательского шутера увидит свет уже в конце 2017 года. По словам разработчиков, они постарались учесть ошибки оригинальной Destiny. Что это значит на деле? Игру пытаются сделать доступной не только для фанатов первой части, но и для новых игроков, которые попросту не могут просиживать штаны ради многочасового гринда различных предметов. Особое внимание разработчики хотят уделить созданию контента для каждого этапа развития персонажа. Иными словами, даже на низких уровнях прокачки игрокам будет чем заняться. Не забудут и про сюжетную составляющую Destiny 2. Исполнительный директор Activision Эрик Хиршберг заявил, что в Bungie учли критику относительно сюжета оригинала и постараются создать «поистине кинематографическую историю с запоминающимися персонажами».

А пока Activision вовсю решает судьбу своих проектов, её сиамская родственница Blizzard продолжает получать рекордные для себя доходы за счёт продаж Overwatch. В общей сложности за 2016 год продукция Blizzard принесла создателям 2,4 миллиарда, причём всего 40 с небольшим процентов пришли со стороны вечно прибыльного World of Warcraft.

2 Обсудить
Темы
 
Call of Duty: Infinite Warfare (PC, PlayStation 4, Xbox One) Destiny 2

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Destiny: дополнение в этом году, сиквел в следующем
 
Destiny 2 — предположительная концепт-раскадровка тизера

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Он — дракон»
 
Кино Новый, нищий и аутентичный Человек-паук
 
Кино Хью Джекман на страже «Росомахи 3»
 
Кино Ролик о создании и постер фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Кино Второй трейлер фильма «Экипаж»
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — телеролик с Суперкубка
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Destiny 2 - Activision прокомментировала релизное окно игры, появилась новая информация об отношениях между Bungie и Activision Grand Theft Auto IV и Episodes from Liberty City стали доступны обладателям Xbox One по программе обратной совместимости Пит Хайнс назвал самую успешную игру Bethesda Nintendo Switch - впечатления сотрудников портала IGN от новой консоли Nintendo Ace Combat 7 - интервью с руководителем разработки Казутоки Коно от Gamingbolt

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика