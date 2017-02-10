«Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6

Всеяредакция и корпорация IMAX проводят среди читателей КГ розыгрыш, посвящённый стартовавшему в отечественном прокате анимационному комедийному боевику «Лего Фильм: Бэтмен».

А разыгрываем мы пять сумок и десять чехлов для iPhone 6. В придачу всем победителям конкурса достанется по набору классных наклеек с героями мультфильма.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить четыре простых действия:

Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке. Вступить в официальную группу IMAX во Вконтакте или Фейсбуке. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

Итоги розыгрыша мы подведём на следующей неделе. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.