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«Энджи Трайбека» — тизер третьего сезона

Третий сезон «Энджи Трайбеки» с Рашидой Джонс в главной роли стартует на кабельном канале TBS 10 апреля.

Абсурдная комедия о стражах порядка в духе многосерийного предшественника «Полицейский отряд!» и кинофранчайза «Голый пистолет» повествует об увлекательных и опасных буднях полицейского управления в Лос-Анджелесе, где детективы-суперпрофессионалы Энджи Трайбека (Рашида Джонс) и Джей Гилс (Хэйз Макартур) ежедневно раскрывают невероятно запутанные преступления.

В третьем сезоне «Энджи Трайбеки» наряду с Джонс и Макартуром к своим ролям вернутся Деон Коул, Джер Бёрнс и Эндри Вермелен, а Эрни Хадсон сыграет отца Энджи. В качестве приглашённых звёзд на сей раз появятся Крис Пайн, Натали Портман, Мишель Докери, Ниси Нэш, Джек Макбрайер, Роб Риггл, Хизер Грэм, Эд Хелмс, Мэри Маккормак и другие.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Нэнси и Стив Кареллы, шоураннером значится Айра Унгерилидер («Друзья», «Как я встретил вашу маму»).

 
 
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Видео Энджи Трайбека

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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