Студия Fox решила поставить на красное, в смысле снять кино про вампиров по мотивам книги A People’s History of the Vampire Uprising.

Постановку продюсирует компания Шона Леви и Дэна Коэна 21 Laps, чьи последние громкие удачи — это научно-фантастический фильм «Прибытие» и сериал «Очень странные дела».

Первоисточник показывали всем студия, поэтому разгорелась небольшая торговая войнушка, но всё кончилось, когда Fox предложила шестизначную сумму.

Проект продают под видом вариации «Войны миров Z» и «Робокалипсиса», но про вампиров. Кино будет про то, как кровососы появились и попытались ассимилироваться, что в итоге привело к эпическому противостоянию с человеческой расой.

Книга развивает повествование от лица разных персонажей и покрывает продолжительный отрезок времени. История начинается с обнаружения ученым из центра по контролю заболеваний нового загадочного вируса; потом переключается на агента ФБР, основавшего первый отдел по расследованию преступлений вампиров; будет и точка зрения борца за равноправие; позиция одержимого ватиканского библиотекаря и многих других.

Разумеется, киношники серьёзно изменят сюжет и мы получим фильм про семью, пытающуюся пережить вампирокалипсис.