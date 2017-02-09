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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Студия Fox снимет кино про восстание вампиров

Студия Fox решила поставить на красное, в смысле снять кино про вампиров по мотивам книги A People’s History of the Vampire Uprising.

Постановку продюсирует компания Шона Леви и Дэна Коэна 21 Laps, чьи последние громкие удачи — это научно-фантастический фильм «Прибытие» и сериал «Очень странные дела».

Первоисточник показывали всем студия, поэтому разгорелась небольшая торговая войнушка, но всё кончилось, когда Fox предложила шестизначную сумму.

Проект продают под видом вариации «Войны миров Z» и «Робокалипсиса», но про вампиров. Кино будет про то, как кровососы появились и попытались ассимилироваться, что в итоге привело к эпическому противостоянию с человеческой расой.

Книга развивает повествование от лица разных персонажей и покрывает продолжительный отрезок времени. История начинается с обнаружения ученым из центра по контролю заболеваний нового загадочного вируса; потом переключается на агента ФБР, основавшего первый отдел по расследованию преступлений вампиров; будет и точка зрения борца за равноправие; позиция одержимого ватиканского библиотекаря и многих других.

Разумеется, киношники серьёзно изменят сюжет и мы получим фильм про семью, пытающуюся пережить вампирокалипсис.

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Комментарии

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  • Возмутившись
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    9 февраля 2017 года

    Да не важно какая тематика — главное реализация. Кстати на PS была игра про вампироаппокалипсис (Countdown Vampires) и получилось вполне годно.

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