Фильм-пародия на новые «Звёздные войны» был неизбежен, и все надеялись на «Космические яйца 2». Но господа Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг подсуетились раньше.

Вы же знаете известных юмористов Зельцера и Фридберга — двух сценаристов из одной кучи компоста. Их известнейшие творения: «Знакомство со спартанцами», «Очень эпическое кино», «Нереальный блокбастер», «Вампирский засос» и «Очень голодные игры».

Название их фильма-пародии — «Звёздные Миры Эпизод XXXIVE=MC2: Сила Пробуждает Последнего Джедая Ставшего Изгоем» (Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue).

Чувствуете, в каких страшных мучениях умирает кусочек вашего чувства юмора? Мы тоже.

Зельцер и Фридберг напишут сценарий и срежиссируют кино. Съёмки стартуют осенью 2017 года.

Вот честно — порнопародия на «Звёздные войны» была бы предпочтительнее, да и наверняка смешнее.