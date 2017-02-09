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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг снимут пародию на «Звёздные войны»

Фильм-пародия на новые «Звёздные войны» был неизбежен, и все надеялись на «Космические яйца 2». Но господа Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг подсуетились раньше.

Вы же знаете известных юмористов Зельцера и Фридберга — двух сценаристов из одной кучи компоста. Их известнейшие творения: «Знакомство со спартанцами», «Очень эпическое кино», «Нереальный блокбастер», «Вампирский засос» и «Очень голодные игры».

Название их фильма-пародии — «Звёздные Миры Эпизод XXXIVE=MC2: Сила Пробуждает Последнего Джедая Ставшего Изгоем» (Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue).

Чувствуете, в каких страшных мучениях умирает кусочек вашего чувства юмора? Мы тоже.

Зельцер и Фридберг напишут сценарий и срежиссируют кино. Съёмки стартуют осенью 2017 года.

Вот честно — порнопародия на «Звёздные войны» была бы предпочтительнее, да и наверняка смешнее.

19 Обсудить
 
babavanga
Лучший комментарий
+33

Я думал 7 эпизод и так был пародией на 4. Зачем делать пародию на пародию?

Комментарии

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  • Santjago
    + +25
    9 февраля 2017 года

    Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг

  • Fishtank
    ++2
    9 февраля 2017 года

    Собственно Вампирский засос вышел вполне себе удачным. А учитывая длину - так вообще отличным!

  • CyberBOMB
    + +14
    9 февраля 2017 года

    №2. Fishtank

    Собственно Вампирский засос вышел вполне себе удачным. А учитывая длину - так вообще отличным!

    Кому-то и "Суперфорсаж" нравится. Жанр пародии так всрали, что народ уже начинает разбираться в сортах унылого петросянизма, и превозносить одни сортирные поделки над другими, что печально.

  • WarriorX
    + +15
    9 февраля 2017 года

    №2. Fishtank

    Вампирский засос вышел вполне себе удачным. А учитывая длину - так вообще отличным!

    и какой длины у вампиров?

  • -caSper-
    ++2
    9 февраля 2017 года

    А ведь и в их фильмах были удачные шутки, где-то даже просто отличные (помню измазался в их фильмах по первости). Но отсутвие чувства меры и вставка омерзительных-говноедских шуток вкупе с отвратительной актерской игрой и работой художников тянут их на дно хуже товарищей из асилума. Ничего достойного в жанре пародий после ОСК-3 так пока и не сняли, а сколько лет уже прошло...

  • babavanga
    + +33
    9 февраля 2017 года

    Я думал 7 эпизод и так был пародией на 4. Зачем делать пародию на пародию?

  • Маг Суровый
    +
    9 февраля 2017 года

    Дык порно гей пародию уже сняли, какой смысл ещё-то...

  • Alexander Bulanov
    ++2
    9 февраля 2017 года

    Так порнопародию еще после седьмого эпизода сняли ))

  • arapofff
    ++3
    9 февраля 2017 года

    Самый смешной эпизод будет, когда они обстебут Кайло Рена, впервые снявшего шлем. На оригинальном фильме то весь зал от смеха лежал, а уж пародия должна усилить этот момент) Но это не точно

  • CyberBOMB
    + +22
    9 февраля 2017 года

    №5. -caSper-

    Ничего достойного в жанре пародий после ОСК-3 так пока и не сняли, а сколько лет уже прошло...

    "Солдаты неудачи" - прекрасное кино.

  • CyberBOMB
    ++4
    9 февраля 2017 года

    Самый смешной эпизод будет, когда они обстебут Кайло Рена, впервые снявшего шлем. На оригинальном фильме то весь зал от смеха лежал, а уж пародия должна усилить этот момент)

    Я уверен, что там будет кунг-фу панда какая-нибудь, или уродливая тёлка со сросшимися бровями, в любом случае они не придумают ничего смешного или оригинального, и это точно.

  • GAVRIIL
    ++3
    9 февраля 2017 года

  • AstronaFFt
    + +11
    9 февраля 2017 года

    №10. CyberBOMB

    "Солдаты неудачи" - прекрасное кино.

    только это не пародия в чистом виде...

    А при чтении таких новостей где-то на небесах грустит один актер...

  • Al Beckett
    ++4
    9 февраля 2017 года

    №9. arapofff

    Самый смешной эпизод будет, когда они обстебут Кайло Рена, впервые снявшего шлем. На оригинальном фильме то весь зал от смеха лежал, а уж пародия должна усилить этот момент) Но это не точно

    На западе намного теплее приняли Кайло Рена, и его внешность не смущает никого. Многие вообще утверждают, что это один из лучших злодеев. Не будет стёба, увы.

  • kro44i
    ++2
    9 февраля 2017 года

    Пародия на новые «Звёздные войны» была неизбежна и все надеялись на «Космические яйца 2»

    Я видимо один надеюсь на нового Робоцыпа.

  • ДубЛичныйДом
    +
    9 февраля 2017 года

    оффтопик

    Оскар за лучший трэш трейлер 2017

    Бюджет меньше чем Взломать блогеров, выглядит не хуже Мачете. Патриотам смотреть с 2:12

  • Walter Sobczak
    +
    9 февраля 2017 года

    Рецензия на "Суперфорсаж". Юрий Лущинский. "Не супер, но СМЕШНО". Кино

  • Toilet Duck
    ++2
    9 февраля 2017 года

    для меня 7 части нету

  • Guyver
    ++2
    9 февраля 2017 года

    №13. AstronaFFt

    №10. CyberBOMB

    "Солдаты неудачи" - прекрасное кино.

    только это не пародия в чистом виде...

    А при чтении таких новостей где-то на небесах грустит один актер...

    Он не один, вместе с ним так же грустит Мэл Брукс.

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