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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Объявлена дата выхода пятого сезона «Тёмного дитя»

Пятый сезон «Тёмного дитя» получил дату выхода — премьера заключительной телеглавы обласканной критиками научно-фантастической драмы состоится 10 июня на кабельном канале BBC America. Многоликая Татьяна Маслани в последний раз примерит на себя множество ярких образов, принёсших ей зрительскую любовь, признание критиков и статуэтку «Эмми» в придачу.

Помимо Маслани к своим ролям в пятом сезоне «Тёмного дитя» вернутся Джордан Джаварис, Мария Дойл Кеннеди, Ари Миллен, Кристиан Бруун, Скайлер Векслер, Эвелин Брочу, Кевин Ханчард и Джош Воки.

События драмы разворачиваются вокруг изрядно побитой жизнью Сары Мэннинг (Маслани), невольно ставшей свидетельницей самоубийства молодой женщины, похожей на неё как две капли воды. Недолго думая, Сара присваивает себе её личность, даже не подозревая, к каким удивительным и страшным открытиям это приведёт (клоны, много клонов).

Сценарий пишет Грэм Мэнсон, режиссёром выступает Джон Фоусет («Спартак: Боги арены»). В исполнительных продюсерах наряду с Мэнсоном и Фоусетом числятся Айван Шнеберг, Дэвид Фортье и Керри Эпплярд. Производством сериала занимается Temple Street Productions совместно с BBC America и SPACE.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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