Совместный проект потокового сервиса Netflix и канадского канала Showcase «Путешественники» продлён на второй сезон.

События научно-фантастической драмы разворачивается в далёком будущем, где человечеству грозит полное вымирание. Последние представители цивилизации изобрели механизм переноса своего сознания в разум жителей XXI века и воспользовались им, чтобы спасти людской род от грядущей катастрофы. Однако выясняется, что отправленная для выполнения сложнейшей миссии группа «путешественников», вмешиваясь в события прошлого, меняет будущее самым непредсказуемым образом.

Во втором сезоне «Путешественников» к своим ролям вернутся Эрик Маккормак, Джаред Абрахамсон, Неста Купер, Рейли Долмэн, Патрик Гилмор и Маккензи Портер.

Создатель, шоураннер и главный сценарист проекта Брэд Райт («Звёздные врата: ЗВ-1», «Звёздные врата: Атлантида») вернётся к работе над сериалом. Съёмки продолжения начнутся в марте в Ванкувере. Премьера второго сезона сериала «Путешественники» состоится этой осенью.