Годы тренировок и немножко магии.На радость всем заждавшимся Netflix выпустил полноценный трейлер «Железного кулака» от Marvel.

Экранизация популярного комикса повествует о Дэниеле Рэнде, вернувшемся в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия с намерением вернуть себе всё, что принадлежит ему по праву наследования. Годы, проведённые вдалеке от родины, были полны опасных испытаний и обучения боевым искусствам, и теперь в образе Железного кулака Дэниел готов вступить в битву со злом и несправедливостью. Помимо владения различными боевыми практиками главный герой умеет управлять внутренней энергией тела, за что и получил своё прозвище.

В сериале снимаются Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Джессика Строуп, Розарио Доусон и другие. Шоураннером числится Скотт Бак («Рим», «Декстер»). Главным сценаристом выступает Скотт Рейнольдс («Джессика Джонс»). В режиссёрах замечены Джон Дал («Ганнибал», «Миллиарды») и Фэррен Блэкбёрн («Сорвиголова», «Лютер»). В исполнительных продюсерах — глава Marvel TV Джеф Лоэб

Премьера состоится 17 марта, а пока наслаждаемся просмотром трейлера «Железного кулака»: