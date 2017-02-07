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«Железный кулак» — трейлер

Годы тренировок и немножко магии.На радость всем заждавшимся Netflix выпустил полноценный трейлер «Железного кулака» от Marvel.

Экранизация популярного комикса повествует о Дэниеле Рэнде, вернувшемся в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия с намерением вернуть себе всё, что принадлежит ему по праву наследования. Годы, проведённые вдалеке от родины, были полны опасных испытаний и обучения боевым искусствам, и теперь в образе Железного кулака Дэниел готов вступить в битву со злом и несправедливостью. Помимо владения различными боевыми практиками главный герой умеет управлять внутренней энергией тела, за что и получил своё прозвище.

В сериале снимаются Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Джессика Строуп, Розарио Доусон и другие. Шоураннером числится Скотт Бак («Рим», «Декстер»). Главным сценаристом выступает Скотт Рейнольдс («Джессика Джонс»). В режиссёрах замечены Джон Дал («Ганнибал», «Миллиарды») и Фэррен Блэкбёрн («Сорвиголова», «Лютер»). В исполнительных продюсерах — глава Marvel TV Джеф Лоэб

Премьера состоится 17 марта, а пока наслаждаемся просмотром трейлера «Железного кулака»:

 
 
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Комментарии

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  • deather
    ++2
    7 февраля 2017 года

    Если в сериале еще и отсылки к другим Живым Оружиям будут - дык вообще заебок. Пока что,вроде, кажется получше унылых Джессики и Кейджа.

    В режиссёрах замечены Джон Дал («Ганнибал», «Миллиарды») и Фэррен Блэкбёрн («Сорвиголова», «Лютер»). В исполнительных продюсерах — глава Marvel TV Джеф Лоэб

    А еще один эпизод срежисировал RZA из Wu Tang Clan!

  • int3rs3kt
    +
    7 февраля 2017 года

    Отлично. Хорошо, что он по настрою полегче, если верить трейлеру. Определенно лучше Кейджа, дотянет ли до Сорвиголовы - посмотрим.

  • Кудрявая Стрела
    +–3
    7 февраля 2017 года

    Где-то я уже всё это видел.

  • ravensnest
    +
    7 февраля 2017 года

    выглядит бодрее чем Кейдж и Джонс. Но пока я вижу много эффектов и ноль драмы (за которую я ценил Сорвиголову) -правда это всего лишь трейлер... Единственное чего боюсь -что не будет достойного атнтогониста. Без Фиска первый сезон Сорвиголовы был совсем другим. Второй сезон Дардевила тащил полупротивник\полусоюзник Панишер (а все ниндзютские штуки были слиты из-за отсутствия достойной личности в противовес главному герою... кроме Стика -он был достойным).

    Что же нас ждёт в Железном Кулаке? Очередной непробиваемый "герой" (Кейдж), которому абсолютно не переживаешь? Ранимая Джессика с убер способностями (которая их и не юзает большую часть сериала), которой сделали такой дебильный сценарий -что смотреть грустно? Я вижу хорошего актёра в оппонентах Рэнду, Дэвид Вэнхэм, конечно, не Винсент Д`Онофрио -но с покер фэйсом весь фильм ходить не будет. Осталось понадеятся, что сценарий будет написан достойно.

  • Jolen
    ++4
    7 февраля 2017 года

    Создается впечатление что главный герой всей линейки сериалов медсестра:D

  • Obiebozza
    +–3
    6 Obiebozzaспонсор
    7 февраля 2017 года

    Хоть напарницу симпотишную китаяночку дали, а то подсовывают некоторым Электру: - У нас же главный герой слепой... нормально всё будет.

  • Диман Латаев
    +
    7 февраля 2017 года

    Фишка Сорвиголовы, например, в том, что он хоть и хорошо дерётся, но сам стабильно отхватывает по еблу. Если Железный Кулак будет просто и весело раздавать всем пиздюлей, как в трейлере, получится ещё один унылый Люк Кейдж.

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