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Студия Sony Pictures поменяла даты выхода «Плохих парней 3», «Монстров на каникулах 3» и «Ужастиков 2»

Студия Sony Pictures опять перекроила свою сетку премьер. Изменения коснулись «Монстров на каникулах 3», «Плохих парней 3» и «Ужастиков 2».

Начнём с самого болезненного — даты выхода «Плохих парней 3». Ранее триквел режиссёра Джо Карнахана с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях планировали выпустить 12 января 2018 года. Теперь премьера переехала на 9 ноября 2018-го. Какая мелочь, а ведь могли же просто отменить к хренам. Также в планах студии остались «Плохие парни 4», но они, понятное дело, точно не появятся 24 мая 2019.

Но пусть вас не волнует обновлённая дата выхода «Плохих парней 3», ведь «Монстры на каникулах 3» появятся в кинотеатрах на два месяца раньше — 12 июля 2018 (а не 21 сентября). Вот же радость! Исключительно для Sony Pictures, конечно. Серия анимационных фильмов хорошо собирает, вот вторая часть подняла $ 473 млн.

Ну и «Ужастики 2», которых, кстати, тоже перенесли на более поздний срок, аж сразу на восемь месяцев: с 26 января 2018 года на 21 сентября. Над картиной работает команда, создавшая оригинал — режиссёр Роб Леттерман и сценарист Даррен Лемке.

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Плохие парни 3
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