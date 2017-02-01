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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 208: Хер на 3 миллиарда

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13 Обсудить
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Видео Лазер-шоу «Три дебила»
  • 1 февраля 2017 года

    Всея, пригласите Бунина. Я знаю, что этот хорек фиг согласится, но за Кролика надо отомстить )

  • 3 Ytzin
    1 февраля 2017 годаспонсор

    В США много в каких домах принято не снимать обувь.

  • Тлен
    1 февраля 2017 годаспонсор

    Для тех, кто не заходил в кгруппу вконтакте В удалённом интервью Анне Братчиковой, Бондарчук говорил о, подошедших к нему, владельцах кинотеатров в Чертаново

  • 1 февраля 2017 года

    №undefined. Тлен

    Супер , пять баллов

  • dillingerEP
    1 февраля 2017 годаспонсор

    Блин, а я ведь реально сначала поверил Евгению, когда он рассказывал про последнего джедая.

    P.S. Джон Уик vs Рама (рейд) - вот такой баттл я бы посмотрел.

  • 1 февраля 2017 года

    раньше я боялся что девушка симулирует оргазм, но теперь мне похуй. свое я получу... но вот что девушки симулируют интерес в разговоре меня начинает пугать...

  • Pavellittle
    1 февраля 2017 года

    Когда прячут под спойлер что-то, не видно даже при выделении. Вейдер - отец Люка

  • Дмитрий Кравченко
    1 февраля 2017 годаспонсор

    №5. dillingerEP

    P.S. Джон Уик vs Рама (рейд) - вот такой баттл я бы посмотрел.

    Неплохо. Мой выбор Джон Престон (Эквилибриум) vs Джон Уик. А ещё лучше: Джон Престон vs Джон Уик vs Вайолет джат Шарифф (Ультрафиолет)

  • Константин Аракчеев
    1 февраля 2017 годаспонсор

    №7. Pavellittle

    Когда прячут под спойлер что-то, не видно даже при выделении

    Угу, помогает "просмотр кода" в браузере. Вот это я понимаю, по-настоящему защищённый спойлер)

  • (С)анек
    1 февраля 2017 года

    Теперь все стало на свои места. Евгений написал рецензию под женским именем, чтобы сборы на патреоне упали и не ему не пришлось записывать подкаст с вебками. 50 баксов минус. Браво, Евгений. Можешь продолжать пыхать по время подкаста и бегать в туалет.

  • (С)анек
    1 февраля 2017 года

    Чтобы прочесть спойлер на телефоне можно скопировать текст и ппочитать в буфере Вейдер - отец Люка

  • (С)анек
    1 февраля 2017 года

    Или вставить его в поле коментария.

  • ZAUR
    14 ZAUR
    1 февраля 2017 года

    Вот мне одно интересно, сейчас один известный всем депутат а в прошлом прокурор, подает в суд на еще не вышедший фильм "Матильда", якобы там очерняют образ святого Николая 2. А тут БЛЯДЬ в первой же открывающей сцене, ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ насилует девушку на глазах ее же родителей!Это значит норм и не очернение? А в Притяжение, в котором по по сценаристам и продюсерам плачет Педобир. Где главную героиню сделали ТП, школьницой, которая курит, водит машину,ворует стволы, ей хочет присунуть каждый второй в фильме, ее показывают голой в душе(понятно что актрисе 24-25, НО БЛЯДЬ в фильме ей 15-16).Это разве не пропаганда педофилии?Не несколько статей сразу же?Почему не подают в суд на эти фильмы?АЛЛО? И эти пидоры еще хотят повысить 1400 раз пошлину на зарубежное кино, чтоб ФОНД КИНО выделял еще больше бабла на педофилию в блокбастерах, изнасилование при родителях, изнасилования мозга во "Взломать блогеров", но видеть только плохое и "разрушающее духовные скрепы" в зарубежном кино Простите, но у меня от этого абсурда бомбит)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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