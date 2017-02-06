«Самурай Джек» — трейлер пятого сезона

Долгожданный пятый сезон «Самурая Джека» обзавёлся трейлером. Новостей о продолжении мультсериала за авторством Дженнди Тартаковски не было с тех пор, как в июле прошлого года Cartoon Network опубликовал видеоролик, где создатели поделились информацией о работе над новым сезоном.

Анимационный приключенческий боевик повествует о герое-самурае Джеке, попавшем в будущее, где миром правит Зло. Отважному воину предстоит найти и победить властелина тьмы Аку, поработившего мир, и вдобавок отыскать дорогу домой. События финальной телеглавы разворачиваются через полвека после произошедшего в финале четвёртого сезона. За эти пятьдесят лет Джек не постарел ни на день, но почти утратил надежду на возвращение в свой мир — демон Аку уничтожил все временные порталы.

Десятисерийный пятый сезон «Самурая Джека», по заверениям авторов, сгустит краски — история станет более мрачной, тёмной и опасной. Именно потому мультсериал и переместился в программный блок Adult Swim, транслирующий контент для взрослой аудитории.

В ожидании премьеры, которая состоится 11 марта, предлагаем насладиться просмотром трейлера пятого сезона «Самурая Джека»: