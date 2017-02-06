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«24 часа: Наследие» — просмотр в прямом эфире

Сегодня парочка дебилов предлагает вам дебильный эксперимент.

Перед записью своего всемирно известного подкаста Миша и Юра решили разогнаться просмотром первого эпизода сериала «24 часа: Наследие». Разумеется, это событие сыграет ключевую роль в их жизни — просмотр «24 часов» без Джека Бауэра уже можно приравнять к близости апокалипсиса. Предугадать реакцию и последствия просто невозможно, их нужно отслеживать в режиме реального времени (аутентичненько!).

Поэтому мы предлагаем МегаСуперСтрим — просмотр «Наследия» в прямом эфире и обсуждение увиденного позже. Разумеется, увидеть и услышать вы сможете только нас — за самим эпизодом вам следует обратиться куда-нибудь ещё. Двое начнут смотреть и, надеемся, двое закончат.

Эпохальный проект стартует в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Традиционно напоминаем, что нам можно задонатить в прямом эфире (например, на молоко за вредность!), а ещё — поддержать подкаст «Лазер-шоу „Три дебила“» на Patreon.

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24 часа: Наследие

Комментарии

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  • EddyMataGallos
    +
    6 февраля 2017 года

    Кто знает, где русские субтитры можно найти? На нотабеноиде есть, но переводчик закрыл скачку, редиска.

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