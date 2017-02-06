Ещё одна драма в жанре альтернативной истории, где фашистское правительство берёт верх, — пятисерийная экранизация шпионского триллера Лена Дейтона «СС-ГБ» от телеканала BBC One.

Литературный первоисточник, впервые опубликованный в 1978 году, повествует о сороковых годах прошлого века: Британия пала под натиском нацистов, Лондон оказался в немецкой оккупации. Детектив Скотланд-Ярда Дуглас Арчер стоит перед нелёгким выбором: попытаться выжить, сотрудничая с новым режимом, или, рискнув всем, присоединиться к Движению Сопротивления.

Над адаптацией романа Дейтона работали знаменитые сценаристы бондианы Роберт Уэйд и Нил Пёрвис. Срежиссировал Филипп Кадельбах. Исполнительные продюсеры — Люси Ричер, Салли Вудворд Джентли и Ли Моррис.

Роли исполняют Сэм Райли, Кейт Босуорт, Райнер Бок, Айнерин Барнард, Джеймс Космо, Джейсон Флеминг, Мейв Дермоди, Ларс Айдингер и другие.

Датой премьеры мини-сериал пока не обзавёлся.