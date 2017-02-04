Телеовощи. Выпуск 151: Харрисон форт

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $516 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:15 —
|Новости
|00:22:20 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:33:53 —
|«Ривердэйл» — 1х01 (премьера)
|00:42:31 —
|«Чёрные паруса» — 4х01 (премьера сезона)
|00:51:21 —
|«Пространство» — 2х01-02 (премьера сезона)
|01:00:18 —
|«Улица милосердия» — 2x02
|01:06:06 —
|«Родина» — 6x03
|01:10:12 —
|«Люцифер» — 2x13
|01:13:16 —
|«Мик» — 1x07
|01:15:07 —
|«Флэш» — 3x11
|01:21:44 —
|«Стрела» — 5x10—11
|01:26:17 —
|«Лемони Сникет: 33 несчастья» — 1x05–06
|01:35:46 —
|«Табу» — 1x04
|01:41:32 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x12
|01:46:45 —
|«Волшебники» — 2x02
|01:52:46 —
|«Хитрый Пит» — 1x04
|02:00:45 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x05
|02:05:10 —
|«Форс-мажоры» — 6х12
|02:14:34 —
|Лев о «Хорошем месте»
|02:19:52 —
|«Волчонок» — 6x04 (впечатления Юрия)
|02:21:16 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x04 (впечатления Льва)
|02:28:47 —
|«Рэй Донован» — 1x04 (впечатления Михаила)
|02:31:33 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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