Михаил Александров написал для «КГ-Портала» рецензию на игру Poochy & Yoshi's Woolly World. Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Михаил Александров написал для «КГ-Портала» рецензию на игру Poochy & Yoshi's Woolly World. Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.
Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!