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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Дэвид Финчер все ещё интересуется фильмом «Война миров Z 2»

Шесть месяцев назад небезызвестный режиссёр Дэвид Финчер (фильмы ««Семь»», ««Зодиак»», ««Исчезнувшая»») вёл переговоры насчёт постановки картины «Война миров Z 2», потом студия Paramount сделала выбор в пользу другого кинодела — Хуана Антонио Байона. Последний впоследствии свалил и пару дней назад Paramount убрала сиквел из планов на выпуск в 2017 году.

Источники издания The Hollywood Reporter уверяют, что Дэвид Финчер в фильме всё ещё заинтересован, но вот студия до сих пор не уверена.

Важно понимать, что режиссёр-перфекционист Финчер оставит за собой право финального монтажа, также он известен своим вмешательством в маркетинг фильма. Но сейчас это не важно. Самое смешное, что даже отсутствуют диспуты по финансам, потому что Дэвид обещает снять «Войну миров Z 2» за существенно меньшие деньги, если сравнивать с 200-миллионным бюджетом первой части.

Дело в том, что Финчеру просто понравился сценарий второй части, написанный Деннисом Келли. Келли — создатель британского сериала «Утопия», по которому режиссёр «Исчезнувшей» планировал снимать ремейк на HBO, пока идея не умерла по причинам денежного голодания.

Сюжет от Келли рассказывает о том, как протагонист вместе со своей семьей пытается выжить в мире зомби-апокалипсиса. Брэд Питт — ещё один хороший приятель Финчера — исполняет главную роль и продюсирует.

Предположительно «Война миров Z 2» может выйти в 2019 году.

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Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Фуфлонаписатель
    ++3
    9 февраля 2017 года

    Тот самый случай, когда может выйти очень и очень хорошо.

    И что ещё более странно, сиквел обещает оказаться на три головы выше откровенно пресной первой части.

    Это будет довольно странно. Первый фильм был всё же неплохим, но я бы с таким режиссёром и сценарием, вообще бы перезапуск сделал.

  • Сергей Васильев
    ++3
    9 февраля 2017 года

    Финчер тяжелый режиссер для продюсеров. У режиссера-перфекциониста не только одна "Утопия" пошла ко дну на НВО, там же после четырех отснятых эпизодов умер сериал Video Synchronicity. "Творческие разногласия" на такой стадии это потеря больших денег для продюсеров. Да и сам Финчер не гарантия кассового успеха. А у Paramount финансовая ситуация такая, что нужен однозначный хит, им сейчас не до творческих споров и поисков.

  • WarriorX
    + +6
    9 февраля 2017 года

    Зная Финчера, сомневаюсь, что он согласится снимать фильм о зомби с рейтингом pg-13, бюджет ему может и не так важен (заменит тупую зрелищность на охуенную драму-триллер с запредельным саспенсом), а вот искусственные возрастные рамки он точно не потерпит. Да и вообще с трудом верится, что один из немногих голливудских режиссеров, которые обычно сами диктуют условия может снимать столь коммерческий проект, где и так есть любитель подиктовать Питт.

  • Es
    +–3
    4 Es
    9 февраля 2017 года

    Первая часть стоила $200M, серьёзно?? Ахахахаха, мне её теперь ещё больше жалко стало.

  • Urg
    ++1
    5 Urg
    9 февраля 2017 года

    А скажите, кому в 2019ом году нужен будет «Новая Эра Z 2 «Война миров Z»? Тьфу бля, до сих пор хуею с локализации названия.

  • .Неуловимый.
    + +5
    9 февраля 2017 года

    Келли и Финчер - связка просто мечта. Чувак который пишет забойные сюжеты с маститым режиссером делают фильм про реалистичное зомби-выживание. И все по мотивам книги Брукса, который в зомби теме итак пытался выкрутить реалистичность на максимум (Руководство по выживанию среди зомби).

  • Кардинал
    ++3
    9 февраля 2017 года

    Не тем фильмом интересуется режиссёр Дэвид Финчер.

  • rbtv
    ++1
    8 rbtvспонсор
    9 февраля 2017 года

    Первый фильм был фильмом-катастрофой про зомби. Финчер же, судя по описанию, хочет снять очередной эпизод "Ходячих". Ну и зачем?

  • Bondvoron
    +–3
    9 февраля 2017 года

    Первый Фильм По Своему Отличный:-) Если не Финчер? то кто? а вообще Майкла Дудикоффа на вторую главную роль в этот фильм!!)) и все откупится!!!:-)

  • KVENTIN TARANTAIKO
    ++1
    9 февраля 2017 года

    Я, судя по всему, единственный, кто отчаянно ждёт как сиквел, так и триквел ))

  • Артём Юрьевич
    +–2
    9 февраля 2017 года

    Ну и зря. Зомби-проходняк на один разок.

  • kro44i
    ++1
    9 февраля 2017 года

    режиссёр Дэвид Финчер Сюжет от Келли рассказывает о том, как протагонист вместе со своей семьей пытается выжить в мире зомби-апокалипсиса

    Надеюсь у него будет воображаемый друг - Эдвард Нортон.

    А вообще, я понял, что он задумал...семья говорите.

  • Само Гонщег
    +
    9 февраля 2017 года

    Все это неумолимо напоминает ситуацию с фильмом "Я - Легенда". Тогда тоже первые пять лет после выхода постоянно велись переговоры о сиквеле, а точнее о приквеле, как раз до выхода "Войны миров Z", (которую, кстати. и можно посчитать своеобразным приквелом "Легенды"), а потом всё окончательно заглохло. Здесь скорее всего будет точно также.

  • Old Vid
    +
    9 февраля 2017 года

    //Шесть месяцев назад небезызвестный режиссёр Дэвид Финчер вёл переговоры насчёт постановки фильма «Война миров Z 2», потом студия Paramount сделала выбор в пользу другого кинодела — Хуана Антонио Байона.

    Эмм, если не ошибаюсь, было как раз наоборот. Изначально приставили Хуана, но 6 месяцев назад он свалил снимать Мир Юрского периода 2 и тогда Питт пошёл к своему старому другу Финчеру. Тот ничего толком не сказал и вот сейчас выплыло. p.s. все видели Хабенского в первой части?)

  • BigJC
    ++3
    9 февраля 2017 года

    №9. Bondvoron

    Да ты, я вижу, фанат мистера Дудикова.

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