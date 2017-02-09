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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Николь Кидман в роли сериального продюсера

Киноактриса Николь Кидман обживается в роли продюсера телесериалов — её производственная компания Blossom Films рассматривает возможность экранизации свежего бестселлера писательницы Дженис Ли «Экспатриантки». Роман с юмором и драматизмом рассказывает о сложных взаимоотношениях трёх американок, живущих в сплочённом сообществе экспатриантов Гонконга.

Адаптацией первоисточника для малых экранов займётся Элис Белл. Предположительно наряду с продюсированием проекта Николь Кидман снимется в главной роли. Исполнительными продюсерами выступят Пер Саари («Кроличья нора») и Тереза Парк («Дальняя дорога»). Дженис Ли привлекут в качестве консультирующего продюсера. Канал трансляции проекту ещё только предстоит подыскать.

К слову, 19 февраля на HBO выходит мини-сериал «Большая маленькая ложь» с участием Николь Кидман — в 2016 году кабельный канал одобрил съёмки экранизации одноимённого бестселлера Лианы Мориарти. Адаптированный сценарий написал Дэвид Э. Келли («Голиаф»), режиссировал Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей»). В главных ролях наряду с Кидман снялись Риз Уизерспун и Шейлин Вудли. Производственный процесс возглавила всё та же Blossom Films.

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 17 октября 2016 года«Большая маленькая ложь» — тизер

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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