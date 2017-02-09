Киноактриса Николь Кидман обживается в роли продюсера телесериалов — её производственная компания Blossom Films рассматривает возможность экранизации свежего бестселлера писательницы Дженис Ли «Экспатриантки». Роман с юмором и драматизмом рассказывает о сложных взаимоотношениях трёх американок, живущих в сплочённом сообществе экспатриантов Гонконга.

Адаптацией первоисточника для малых экранов займётся Элис Белл. Предположительно наряду с продюсированием проекта Николь Кидман снимется в главной роли. Исполнительными продюсерами выступят Пер Саари («Кроличья нора») и Тереза Парк («Дальняя дорога»). Дженис Ли привлекут в качестве консультирующего продюсера. Канал трансляции проекту ещё только предстоит подыскать.

К слову, 19 февраля на HBO выходит мини-сериал «Большая маленькая ложь» с участием Николь Кидман — в 2016 году кабельный канал одобрил съёмки экранизации одноимённого бестселлера Лианы Мориарти. Адаптированный сценарий написал Дэвид Э. Келли («Голиаф»), режиссировал Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей»). В главных ролях наряду с Кидман снялись Риз Уизерспун и Шейлин Вудли. Производственный процесс возглавила всё та же Blossom Films.