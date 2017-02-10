 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости сериалов — лучшее за неделю Эндрю Стэнтон снимет два эпизода второго сезона «Очень странных дел» Сюжет и механики For Honor — интервью Netflix подарил мультфильму «Охотники на троллей» второй сезон Хидео Кодзима о кино, играх и независимости
69
КИНО
 
Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Смит анонсировал новый фильм про Джея и молчаливого Боба

Запомним этот день, когда режиссёр Кевин Смит пообещал нам фильм **«Джей и молчаливый Боб 2». Но сперва дадим слово нашему любимому укурышу:

Да, ребятки, Джей и молчаливый Боб возвращаются! История развивалась так: «Клерков III» не будет, один из четырёх наших ведущих актёров решил не участвовать. Поэтому я работал над продолжением «Тусовщиков из супермаркета», которое превратилось в сериал. Я обращался к шести разным телевизионным сетям, но желающих пока нет.

Потом я стал режиссировать сериалы на CW — натуральный рай на земле, поэтому с радостью отложил свои сиквелы в сторонку. Права на «Клерков» и «Тусовщиков» я продал давным-давно, так что постановкой этого материала заниматься достаточно сложно. Нет смысла переживать: в былые времена я с удовольствием продавал всё направо и налево, лишь бы оставаться в индустрии. Короче, «Клерки», «Тусовщики», «Догма» и «В погоне за Эми» мне не принадлежат. А вот Джей и Боб — точно мои. И хотя мне очень по душе играть с чужими игрушками, сейчас тянет поиграть со старыми и своими из вселенной View Askew.

Поэтому весь прошлый месяц я не переставая ржал, когда работал над сценарием фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузки». Комедийной картины, в которой наши парни из Джерси опять едут в Голливуд, чтобы остановить перезапуск ненавистного им «Пыхаря и Хроника». Это будет смешная и глупая сатира, издевающаяся над одержимостью повальными перезапусками. Разумеется, звёздный актёрский ансамбль и куча камео прилагаются. И я уже встречался с чуваками из Miramax, они в деле, и съёмки планируем начать уже этим летом!

Кевин! Вот если с этим ты нас обманешь, потому что появятся Важные Причины, — не простим!

69 Обсудить
 
Магнолия фэн
Лучший комментарий
+97

Джей и Молчаливый Боб два тупых укурыша. Живи они в реальности, я бы отмудохал этих ублюдков.
 24 февраля 2016 годаДжей и Молчаливый Боб уделывают видеоигры 18 сентября 2015 годаКевин Смит хочет скормить Молчаливого Боба лосю 16 марта 2015 годаКевин Смит подтвердил «Тусовщиков из супермаркета 2»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Pavellittle
    + +43
    10 февраля 2017 года

    Сука, твою мать! Сука, твою мать! Сука бля, сука бля, сука бля, бля, бля!

  • GLaDOS
    + +55
    10 февраля 2017 года

    Бля, бля, бля, сука твою мать, сука твою мать, бля, сука бля, сука бля, бля, бля! Раз, два, раз, два, три, бля, бля, сука бля! Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьём! Пиво пьём, пьём, пьём, косяки, бля, продаём! Кто продаёт? Мы продаём! Забиваем, продаём! Эй, Jungle love, ееее. Оеее-оеее-оееее. Я знаю кто ты, кто ты, кто ты! Ееееее! Хооооо!

    Это же просто полный улет!

  • Имя_мне_Легион Симпсон
    + +6
    10 февраля 2017 года

    Да! Да, чтоб вас всех, да! Первая часть уже до дыр засмотрена. Кевин, сука, не подведи!:-)

  • Wertel R
    + +64
    10 февраля 2017 года

    Исторический день для сайта Кино-Говно.ком. Возрадуемся!

  • Onkel Sheff Alwaysright
    + +12
    10 февраля 2017 года

    Это же... Второе Пришествие!

  • vareni4
    + +32
    10 февраля 2017 года

    А с Санаевым уже договорились?

  • Boro
    + +21
    10 февраля 2017 года

  • Магнолия фэн
    + +97
    10 февраля 2017 года

    Джей и Молчаливый Боб два тупых укурыша. Живи они в реальности, я бы отмудохал этих ублюдков.

  • Bzhik
    + +6
    10 февраля 2017 года

    Впервые узнав об этом, невольно посмотрел на календарь, не первое ли это апреля. Прекрасно, просто прекрасно. Вот бы ещё Кевин в очередной раз затащил Аффлека в камео, это была бы феерия (правда верится с трудом). Ждём и верим. P.S. Но Клерков-3 жалко пиздец.

  • SckraT F
    + +64
    10 февраля 2017 года

    Джей и Молчаливый Боб в кино. Кто пойдёт на эту срань?

  • Urg
    + +5
    11 Urg
    10 февраля 2017 года

    Кевин! Адовый ты укурыш! Год назад ты сказал, что Молчаливого Боба съест лось в «Челюсти лося» Так отправляй Джея и Боба туда, чтобы они остановили канадскую трилогию. Будет злая сатира над самим собой.

  • Антон Данилов
    + +43
    10 февраля 2017 года

    №8. Магнолия фэн

    Джей и Молчаливый Боб два тупых укурыша. Живи они в реальности, я бы отмудохал этих ублюдков.

    Идеальный комментарий для идеальной новости. Жаль, название сайта в адресной строке нихуя не идеальное.

  • Boro
    + +31
    13 Boro
    10 февраля 2017 года

    №8. Магнолия фэн

    Джей и Молчаливый Боб два тупых укурыша. Живи они в реальности, я бы отмудохал этих ублюдков.

    Ради такого дела они к тебе на дом вылетят:

  • MIIB
    +
    14 MIIB
    10 февраля 2017 года

    Че то я не понял. Это хорошо или плохо? То есть Клерков не будет, Лося не будет, но будут ДиМБ? Ну бля, а вдруг, как и с Клерками, всё проебётся? Страшно как-то. А кто ж решил не участвовать?

  • Beavis
    + +44
    10 февраля 2017 года

    В перезапуске Пыхаря и Хроника точно должны играть Мэтт Дэймон и Бэн Аффлек - они дохрена снимаются.

  • Urg
    + +5
    16 Urg
    10 февраля 2017 года

    №14. MIIB

    Ну он про канадскую трилогию ничего не сказал. Так что Лось будет. Да и надо ж узнать чем там дело закончилось. Вдруг, там будет эпик сцена битвы моржа с лосём?

  • Timur Fayzrakhmanov
    + +13
    10 февраля 2017 года

    Когда мы приедем в Голливуд и найдём этих миромаксовских (убрано цензурой), которые делают про Пыхаря и Хроника фильм, мы накормим их своим (убрано цензурой), потом они (убрано цензурой) наше (убрано цензурой) и сожрут своё (убрано цензурой), оставшееся от нашего (убрано цензурой), которое мы заставили их есть.

  • Timur Fayzrakhmanov
    + +19
    10 февраля 2017 года

    один вопрос, в нынешнее время с жесткой цензурой, кто возьмётся за перевод и вообще бог с ним с Дэдпулом, но Джей и Боб без мата это кто вообще?

  • Urg
    ++4
    19 Urg
    10 февраля 2017 года

    навеяло новостью

    №17. Timur Fayzrakhmanov

    с жесткой цензурой, кто возьмётся за перевод

    А никто. А даже если, то мы ж не сможем забыть те голоса и тот перевод.

  • Deft
    ++4
    20 Deft
    10 февраля 2017 года

    жаль только из за нового закона о запрете мата в кино не будет уже такого душевного перевода, придется в оригинале смотреть... суки бля поганые!

  • GLaDOS
    + +23
    10 февраля 2017 года

    №8. Магнолия фэн

    Джей и Молчаливый Боб два тупых укурыша. Живи они в реальности, я бы отмудохал этих ублюдков.

    Вы все суки-бля заплатите, вы сами будете у нас все отсасывать. Мы трахнем ваших мам, а вы будете смотреть и плакать, как побитые шлюхи. Когда мы приедем в Голливуд и найдем этих мирамаксовских сук, мы накормим их своим дерьмом. Потом они сожрут дерьмо, оставшееся от их дерьма, которое мы заставим их схавать. И вы все, суки-бля, следующие! С любовью, Джей и Молчаливый Боб.

  • GLaDOS
    + +57
    10 февраля 2017 года

    №10. SckraT F

    Джей и Молчаливый Боб в кино. Кто пойдёт на эту срань?

  • Tinacos Calle
    ++3
    10 февраля 2017 года

    №18. Timur Fayzrakhmanov

    один вопрос, в нынешнее время с жесткой цензурой, кто возьмётся за перевод и вообще бог с ним с Дэдпулом, но Джей и Боб без мата это кто вообще?

    В ассассинс крид каким-то чудом протащили слово "херня", однако ж.

  • Сергей Никифоров
    ++3
    10 февраля 2017 года

    Кубик в Кубе переведут по фэншую)

  • ENPY
    + +70
    24 ENPYспонсор
    10 февраля 2017 года

    Бен Аффлек отказался от режиссуры Бэтмена, чтобы освободить время для участия в «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кевин Смит подтвердил «Тусовщиков из супермаркета 2»
 
Кевин Смит намекнул на «Тусовщиков из супермаркета 2»

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 46
 
Тизер фильма «Ночные стражи»
 
Игры Даты выхода индийской и российской Assassin’s Creed Chronicles
 
«Викинг» — финальный трейлер
 
Рецензия на сериал «Игра престолов»
 
Харрисон Форд — единственный Индиана Джонс
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Вот какие игры покупали пользователи Xbox One в 2016 году GameMAG HD: Во что поиграть в феврале The Legend of Zelda: Breath of the Wild - GameInformer поделился новыми скриншотами и впечатлениями от долгожданной адвенчуры для Switch и Wii U Resident Evil 7 - Capcom обновила информацию о поставках хоррора на рынок В Gwent: The Witcher Card Game стала доступна новая фракция - Нильфгаард

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика