Запомним этот день, когда режиссёр Кевин Смит пообещал нам фильм **«Джей и молчаливый Боб 2». Но сперва дадим слово нашему любимому укурышу:

Да, ребятки, Джей и молчаливый Боб возвращаются! История развивалась так: «Клерков III» не будет, один из четырёх наших ведущих актёров решил не участвовать. Поэтому я работал над продолжением «Тусовщиков из супермаркета», которое превратилось в сериал. Я обращался к шести разным телевизионным сетям, но желающих пока нет.

Потом я стал режиссировать сериалы на CW — натуральный рай на земле, поэтому с радостью отложил свои сиквелы в сторонку. Права на «Клерков» и «Тусовщиков» я продал давным-давно, так что постановкой этого материала заниматься достаточно сложно. Нет смысла переживать: в былые времена я с удовольствием продавал всё направо и налево, лишь бы оставаться в индустрии. Короче, «Клерки», «Тусовщики», «Догма» и «В погоне за Эми» мне не принадлежат. А вот Джей и Боб — точно мои. И хотя мне очень по душе играть с чужими игрушками, сейчас тянет поиграть со старыми и своими из вселенной View Askew.

Поэтому весь прошлый месяц я не переставая ржал, когда работал над сценарием фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузки». Комедийной картины, в которой наши парни из Джерси опять едут в Голливуд, чтобы остановить перезапуск ненавистного им «Пыхаря и Хроника». Это будет смешная и глупая сатира, издевающаяся над одержимостью повальными перезапусками. Разумеется, звёздный актёрский ансамбль и куча камео прилагаются. И я уже встречался с чуваками из Miramax, они в деле, и съёмки планируем начать уже этим летом!

Кевин! Вот если с этим ты нас обманешь, потому что появятся Важные Причины, — не простим!