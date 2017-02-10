Анимационный сериал по игре Castelvania выйдет на Netflix в этом году

Среди прочих анонсов, на которые в последние несколько дней расщедрился Netflix, в пресс-релиз затесалось и упоминание о премьере анимационного сериала по игре Castelvania.

В августе 2015 года мастер на все руки Ади Шанкар («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers) изъявил желание соорудить анимационный мини-сериал, основанный на игре-бестселлере Castelvania: Dracula’s Curse. С тех пор о проекте ничего не было слышно, и вот — скромная строчка в списке релизов от Netflix, гласящая, что премьера первого сезона состоится в этом году.

Dracula’s Curse является приквелом, чьё действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Ади Шанкар подтвердил премьеру мультсериала в этом году и, не выдавая деталей, сообщил, что снят он в духе «Игры престолов», получил рейтинг R, а за повествование отвечает известный автор комиксов и сценарист Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости»).

Предположительно, в первый сезон войдут четыре 30-минутных серии. Вместе с Шанкаром и Эллисом проект продюсируют коллеги по мультсериалу «Время приключений» Кевин Колд и Фред Сейберт, а производством занимается Frederator Studios.