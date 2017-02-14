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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Новую историю о Тёмном фениксе начнут снимать уже в этом году

Интернет успел породить новый слух про следующую часть серии «Люди Икс» под названием *«Люди Икс: Супернова» (X-Men: Supernova). Сюжет станет очередной адаптацией серии комиксов про Тёмного феникса, совсем как в фильме «Люди Икс: Последняя битва», только лучше.

Нет официальных новостей про сценариста, режиссёра или исполнителей главных ролей, но актриса Софи Тёрнер подтвердила, что съёмки фильма начнутся уже в этом году:

Мы готовимся снимать новых «Людей Икс». Только что закончили седьмой сезон «Игры престолов» и у меня есть ещё парочка проектов до «Людей Икс», а потом восьмой сезон сами понимаете чего.

Продюсер-сценарист «Людей Икс: Апокалипсиса» Саймон Кинберг ранее подтверждал, что следующий фильм будет следовать траектории франчайза и перенесёт действие в начало девяностых. Стало быть, киношники постараются вернуть персонажей Джеймса Макэвоя, Майкла Фассбендера и Дженнифер Лоуренс. Ну и всю молодою поросль. Магистральной повествовательной задачей будет уничтожение Тёмного феникса, не убивая Джин Грей.

Режиссёр Брайан Сингер — штатный постановщик серии — сделает перерыв.

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 25 январяБрайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX 10 ноября 2016 годаБольшие планы студии 20th Century Fox на «Дэдпула 3» и не только

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