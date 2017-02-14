Интернет успел породить новый слух про следующую часть серии «Люди Икс» под названием *«Люди Икс: Супернова» (X-Men: Supernova). Сюжет станет очередной адаптацией серии комиксов про Тёмного феникса, совсем как в фильме «Люди Икс: Последняя битва», только лучше.

Нет официальных новостей про сценариста, режиссёра или исполнителей главных ролей, но актриса Софи Тёрнер подтвердила, что съёмки фильма начнутся уже в этом году:

Мы готовимся снимать новых «Людей Икс». Только что закончили седьмой сезон «Игры престолов» и у меня есть ещё парочка проектов до «Людей Икс», а потом восьмой сезон сами понимаете чего.

Продюсер-сценарист «Людей Икс: Апокалипсиса» Саймон Кинберг ранее подтверждал, что следующий фильм будет следовать траектории франчайза и перенесёт действие в начало девяностых. Стало быть, киношники постараются вернуть персонажей Джеймса Макэвоя, Майкла Фассбендера и Дженнифер Лоуренс. Ну и всю молодою поросль. Магистральной повествовательной задачей будет уничтожение Тёмного феникса, не убивая Джин Грей.

Режиссёр Брайан Сингер — штатный постановщик серии — сделает перерыв.