«Страсти по Кевину Смиту» — стрим Всеяредакции, сеанс вопросов и ответов

Всеяредакция решила провести очередной стрим, совмещённый с ответами на вопросы читателей.

Тема дня — анонс «Джея и Молчаливого Боба 2», продолжения фильма, который, можно сказать, послужил одной из причин создания этого сайта. В обычный подкаст такое обсуждение тупо не влезет, о Кевине Смите мы можем говорить часами. Поэтому — только стрим, только хардкор.

Заодно поговорим про неясное будущее «Клерков III» и сериала по «Тусовщикам из супермаркета», о Кевине Смите вообще, а также — в прямом эфире посмотрим новый трейлер «Призрака в доспехах» (да, никакой связи с основной темой, но хочется всё же попробовать).

Стрим начнётся на YouTube уже совсем скоро — в 20:30. Присоединяйтесь!

Не забывайте, что теперь нам можно донатить в прямом эфире! И с помощью этих самых донатов — голосовать за лучший фильм Кевина Смита во вселенной View Askew.

Впрочем, можно просто нас послушать и от души покомментировать. Этому мы тоже будем рады.