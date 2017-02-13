 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct! «Кремниевая долина» — дата выхода четвёртого сезона Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!» «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6 Анонс игры FlatOut 4
33
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Призрак в доспехах» — второй трейлер

Новый трейлер фильма «Призрак в доспехах» ставит жирную точку во всём, что касается визуальных составляющих. Стильно, красиво, кибермолодёжно.

Переизбыток сюжета в ролике «Призрака в доспехах» — известное трейлерное заболевание современности. Видимо, создатели очень хотят показать, что верны духу первоисточника.

Недалёкое будущее. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Девушка-киборг из полиции идёт по следу могущественного хакера… По мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.

Скарлетт Йоханссон играет роль оперативника-киборга из подразделения Министерства общественной безопасности, где расследуют преступления, связанные с высокими технологиями. Кино режиссирует Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник») по сценарию Джонатана Хермана («Голос улиц»).

Кино выходит 30 марта 2017 года

 
 

И в дубляже:

 
 
33 Обсудить
Темы
 
Видео Призрак в доспехах
 
Klaud
Лучший комментарий
+24

Конечно, у нас же киберпанк боевики стабильно раз в месяц выходят. XD

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Александр Кубах
    + +7
    13 февраля 2017 года

    Окей. Охуенно.

  • muakacho
    + +15
    2 muakachoспонсор
    13 февраля 2017 года

    "Ну выглядит всё неплохо, но сюжет простой и не канон! Нет глубины оригинала, сразу видно!" (с)

  • sistema11
    ++1
    13 февраля 2017 года

    Выглядит очень даже не плохо, есть надежда, что будет не говно.

  • Мота
    ++4
    13 февраля 2017 года

    Ладно, они меня купили. Схожу в кино, а там уже оценим.

  • Ksardik
    +–3
    13 февраля 2017 года

    С таким остом будто Деус Икс рекламируют.

  • ravensnest
    +–3
    13 февраля 2017 года

    Что-то меня начинает парить завязка сюжета. Если это будет очередной клишёванный киберпанковский боевичок -то я пас.

  • fromRiga
    +
    13 февраля 2017 года

    Раскрытие сюжета от А до Я? И что это за прошлая жизнь у неё была? :-)

  • dartIvan
    +–3
    13 февраля 2017 года

    Всем спасибо, сюжет [/проебан] , можем расходиться

  • PK Evgenievich
    +
    13 февраля 2017 года

    классно все... кроме того как скарлет развешивает люли. это еще в мстителях было, как серпом, не убедительно. пусть лучше стреляет

  • ZIGFRID
    +–2
    13 февраля 2017 года

    представь себя в зимнем лису штоле..

  • sevawolf
    ++3
    13 февраля 2017 года

    Мне кажется, или они взяли и большую часть сюжета рассказали в трейлере?

  • rbb
    +–1
    11 rbb
    13 февраля 2017 года

    Выглядит круто но вряд ли будет лучше аниме

  • Klaud
    + +24
    13 февраля 2017 года

    №6. 13 февраля 2017 года

    Конечно, у нас же киберпанк боевики стабильно раз в месяц выходят. XD

  • zlaya_panda
    ++3
    13 февраля 2017 года

    вроде всё интересно выглядит. с оригиналом не знакома так что сравнить не с чем. но после того как Кредо Ассасина вышло не очень, надеюсь Йохансон поддержит знамя киберпанка.

  • Зануда
    + –7
    13 февраля 2017 года

    Меня невероятно раздражает ее "костюм", и чем больше его показывают в трейлерах - тем больше раздражает

  • LiveChaos
    + –6
    13 февраля 2017 года

    №12. rbb

    Выглядит круто но вряд ли будет лучше аниме

    Это же байда для бледнолицых, т.е. насколько тупым должен быть фильм дабы его смотрели.

  • Es
    ++2
    16 Es
    13 февраля 2017 года

    Да всё уже, полтора месяца потерпеть осталось, нафиг трейлеры. Вчера его в кинотеатре видел. Когда он кончился, в полном зале было непривычное гробовое молчание...

  • MsPeach
    + +12
    13 февраля 2017 года

    №16. LiveChaos

    Это же байда для бледнолицых, т.е. насколько тупым должен быть фильм дабы его смотрели.

    О великий вождь краснокожих, покажи же нам путь. Праведный путь.

  • Ястребиное Крыло
    +
    13 февраля 2017 года

    №17. MsPeach

    Взываю к духам, дайте же нам ответ!

  • shimpanadze
    ++2
    13 февраля 2017 года

    Желаю фильму коммерческого успеха хотя бы ради того, чтобы в продолжении появились мои любимые Татикомы.

  • Fishtank
    +
    13 февраля 2017 года

    Фильм как Матрица, но без матрицы, в общем круто все равно!

  • Wanderlog
    ++4
    13 февраля 2017 года

    Я наконец то смог сформулировать для себя, чем именно у меня вызывает отторжение эта экранизация по сравнению с оригиналом. Дизайн, мискаст и смена места действий - это все фигня. Даже кардинальную смену характера и предысторию Майора можно было бы проглотить.

    Меня убивает отношение картины к зрителям. Если оригинальный ГитС (при всей своей простоте) обращался к аудитории как ко взрослым мыслящим людям, вполне способным самостоятельно разобраться в происходящем, то эта киноадаптация считает, что её зрители - пускающие слюни дегенераты, воспринимающие мир исключительно через призму Диснеевской морали и сказки о демократической свободе. Киберпанк для самых маленьких короче... Какой там у кина возрастной рейтинг?

  • PK Evgenievich
    +
    13 февраля 2017 года

    №10. sevawolf

    капитан очевидность!? )

  • Саня Ч
    +–2
    13 февраля 2017 года

    Удивительно, но трейлер отличный. Атмосферненько.

    №8. dartIvan

    Всем спасибо, сюжет [/проебан] , можем расходиться

    Сюжет важен для детективов или вроде того. Здесь гораздо важнее, стиль, подача, атмосфера. В бегущем по лезвию сюжет простенький, но сам фильм сильно тащит за счет персонажей, и всего, что я выше перечислил.

  • Григорий Княгницкий
    ++2
    13 февраля 2017 года

    Боже, боже... Я специально не смотрел, дабы не портить впечатление от будущего фильма ложными ожиданиями, но тут не сдержался... Это круто. Блин, это круто....

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок осеннего сезона 2010 года
 
Кадр из фильма «Призрак в доспехах»
 
Рон Ховард везёт Тигра и Кролика в Голливуд

Тоже интересно

 
«Полицейский из Беверли-Хиллз» — рекламный ролик канала Film4
 
Целостность «Старика Логана» и «Kingsman 2» по версии Марка Миллара
 
Постеры: «Зверополис»
 
Аниме «Атака на Титана 2» — трейлер
 
Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
 
Конкурс КГ и Рокетбанка: Продолжение
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Ni-Oh ворвался в британские чарты, опубликован список самых продаваемых игр на 11 февраля Nier: Automata - опубликовано 29-минутное геймплейное видео новой игры Platinum Games и Square Enix GameMAG HD: НА НЕДЕЛЕ - Малышева одобряет шутеры, Ubisoft стреляет себе в ноги... (13 февраля) Conan Exiles - позволяющая настраивать размер половых органов игра продолжает лидировать в Steam, Resident Evil 7 падает Гейб Ньюэлл рассказал, почему его компания перестала работать с консолями

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика