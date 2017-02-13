Новый трейлер фильма «Призрак в доспехах» ставит жирную точку во всём, что касается визуальных составляющих. Стильно, красиво, кибермолодёжно.

Переизбыток сюжета в ролике «Призрака в доспехах» — известное трейлерное заболевание современности. Видимо, создатели очень хотят показать, что верны духу первоисточника.

Недалёкое будущее. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Девушка-киборг из полиции идёт по следу могущественного хакера… По мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.

Скарлетт Йоханссон играет роль оперативника-киборга из подразделения Министерства общественной безопасности, где расследуют преступления, связанные с высокими технологиями. Кино режиссирует Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник») по сценарию Джонатана Хермана («Голос улиц»).

Кино выходит 30 марта 2017 года

И в дубляже: