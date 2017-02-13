Hollow Knight — дата выхода, подробности, трейлер

Очередная история успеха на «Кикстартере» подходит к своему логическому завершению: у метроидвании Hollow Knight наконец-то появилась официальная дата выхода в Steam — 24 февраля.
В связи с такой знаменательной новостью ребята из Team Cherry не поленились и выпустили очередной трейлер, приложив к нему список особенностей игры:
Исследуйте обширные и связанные между собой территории.
Развивайте персонажа с помощью новых умений и заклинаний.
Используйте древние артефакты, дарующие различные силы, которые помогут вам во время путешествия по опасным локациям.
Огромное количество персонажей как дружелюбных, так и не очень. Во время своего приключения игрок встретит более 130 видов врагов и 30 различных боссов.
-Завораживающий саундтрек от Кристофера Ларкина.