Hollow Knight — дата выхода, подробности, трейлер

Очередная история успеха на «Кикстартере» подходит к своему логическому завершению: у метроидвании Hollow Knight наконец-то появилась официальная дата выхода в Steam — 24 февраля.

В связи с такой знаменательной новостью ребята из Team Cherry не поленились и выпустили очередной трейлер, приложив к нему список особенностей игры: