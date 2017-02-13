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Hollow Knight — дата выхода, подробности, трейлер

Очередная история успеха на «Кикстартере» подходит к своему логическому завершению: у метроидвании Hollow Knight наконец-то появилась официальная дата выхода в Steam — 24 февраля.

В связи с такой знаменательной новостью ребята из Team Cherry не поленились и выпустили очередной трейлер, приложив к нему список особенностей игры:

  • Исследуйте обширные и связанные между собой территории.

  • Развивайте персонажа с помощью новых умений и заклинаний.

  • Используйте древние артефакты, дарующие различные силы, которые помогут вам во время путешествия по опасным локациям.

  • Огромное количество персонажей как дружелюбных, так и не очень. Во время своего приключения игрок встретит более 130 видов врагов и 30 различных боссов.

-Завораживающий саундтрек от Кристофера Ларкина.

Цитата из пресс-релиза
 
 
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Видео Hollow Knight (PC, Wii U)
 21 июня 2016 годаЧетвёртый трейлер игры Hollow Knight

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Четвёртый трейлер игры Hollow Knight

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