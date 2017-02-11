Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр

-
- 2
- 3543
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $531 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:33 —
|Новости
|00:11:14 —
|«24 часа: Наследие» — 1х01—02 (премьера)
|00:18:08 —
|«Бессильные» — 1х01 (премьера)
|00:22:31 —
|«Тренировочный день» — 1х01 (премьера)
|00:06:39 —
|«Диета Санта-Клариты» (премьера)
|00:30:20 —
|«В розыске» — 1х01 (премьера)
|00:41:29 —
|«Лучшие пончики» — 1х01 (премьера)
|00:44:53 —
|«Мошенники» — 1х01 (премьера)
|00:51:12 —
|«Легион» — 1х01 (премьера)
|00:57:03 —
|«Улица милосердия» — 2x03
|01:02:26 —
|«Чёрные паруса» — 4х02
|01:10:27 —
|«Булл» — 1x13
|01:02:25 —
|«Флэш» — 3x12
|01:15:42 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 2x09
|01:20:05 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x13
|01:24:56 —
|«Форс-мажоры» — 6х13
|01:29:23 —
|«Табу» — 1x05
|01:34:29 —
|«Лемони Сникет: 33 несчастья» — 1x07–08 (финал сезона)
|01:40:58 —
|«Волчонок» — 6x05 (впечатления Юрия)
|01:42:38 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x05 (впечатления Льва)
|01:47:41 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание