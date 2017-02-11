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Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр
 
 
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Комментарии

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  • AlexVolot
    +
    1 AlexVolotспонсор
    11 февраля 2017 года

    Диета Санта-Клариты внезапно оказалось классной черной комедией.

    Если абстрагироваться от постаревшей Бэрримор и не считать ее количество подбородков, а наслаждаться супер веселым Олифантом и юмором в целом - очень рекомендую.

  • Lego Gandalf
    +
    11 февраля 2017 года

    Всего шесть минут обсуждения Легиона? Я уже три подкаста по полтора часа и весь ютуб обсмотрел, он охуенен.

    А что за таб оценки эпизодов?

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