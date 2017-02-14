Екатерина Ардатова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Гуляй, Вася!». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Екатерина Ардатова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Гуляй, Вася!». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Митя делает предложение одной девушке, будучи формально женатым на другой... пересказ сюжета.
Я случайно спиздипоиск.
Федя был здесь.
Спасибо за рецензию! Медалька по делу. Это именно что, не Ёлки и не Горьки. Единственное последние слова смазали чуток
вроде как про любовь, но и поржать можно
Надо так: "вроде как про любовь, но можно и оборжаться"
Евгений посмотри!!! и обсудите в следующем подкасте как следует.
А что с теми несчастными, кто пошел на сеанс и имел шанс сказать все, что думает про российское кино? Они уже смогли выбраться из леса?
А вы тоже сначала проматываете вниз и смотрите на оценку, а потом уже читаете рецензию?