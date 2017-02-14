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Рецензия и отзывы на фильм «Гуляй, Вася!»

Екатерина Ардатова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Гуляй, Вася!». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Гуляй, Вася!»
5 Обсудить
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Рецензии Гуляй, Вася!

Комментарии

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  • Евгений Маршалкин
    +
    14 февраля 2017 года

    Митя делает предложение одной девушке, будучи формально женатым на другой... пересказ сюжета.

    Я случайно спиздипоиск.

  • zarish
    +
    2 zarishспонсор
    14 февраля 2017 года

    Федя был здесь.

  • napaHouk
    +
    3 napaHoukспонсор
    14 февраля 2017 года

    Спасибо за рецензию! Медалька по делу. Это именно что, не Ёлки и не Горьки. Единственное последние слова смазали чуток

    вроде как про любовь, но и поржать можно

    Надо так: "вроде как про любовь, но можно и оборжаться"

    Евгений посмотри!!! и обсудите в следующем подкасте как следует.

  • Blackstar
    ++1
    14 февраля 2017 года

    А что с теми несчастными, кто пошел на сеанс и имел шанс сказать все, что думает про российское кино? Они уже смогли выбраться из леса?

  • Pavellittle
    +
    14 февраля 2017 года

    А вы тоже сначала проматываете вниз и смотрите на оценку, а потом уже читаете рецензию?

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