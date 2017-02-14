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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Идолмастер: Версия М»
Промо-арт аниме «Идолмастер: Версия М»

В беспощадной череде анонсов анимационных работ о поющих мальчиках-идолах появился новый серьёзный игрок — аниме-экранизация мобильной игры «Идолмастер: Версия М» (Idolmaster: Side M) в неизвестном на данный момент формате (но мы с высокой степенью уверенности можем предположить, что это будет телесериал). Первоисточник — спин-офф популярной серии «симуляторов продюсера» «Идолмастер» от Namco Bandai, но про идолов мужского пола.

Как и в предыдущих частях серии, главный герой — продюсер из агентства (в данном случае — 315 Production), который берёт на себя шефство над большой группой начинающих идолов. Каждый из них обладает собственными характером, предпочтениями и прошлым, но всех их объединяет одно — желание оказаться на вершине музыкального Олимпа.

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Идолмастер: Версия М (Idolmaster: Side M)
 6 февраляАнонс аниме «ЦукиПро»  25 июня 2015 годаТрейлер аниме «Идолмастер: Девушки-Золушки 2» 21 октября 2013 годаТрейлер аниме «Идолмастер: К сверкающей другой стороне»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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