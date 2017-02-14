Анонс аниме «Идолмастер: Версия М»

В беспощадной череде анонсов анимационных работ о поющих мальчиках-идолах появился новый серьёзный игрок — аниме-экранизация мобильной игры «Идолмастер: Версия М» (Idolmaster: Side M) в неизвестном на данный момент формате (но мы с высокой степенью уверенности можем предположить, что это будет телесериал). Первоисточник — спин-офф популярной серии «симуляторов продюсера» «Идолмастер» от Namco Bandai, но про идолов мужского пола.

Как и в предыдущих частях серии, главный герой — продюсер из агентства (в данном случае — 315 Production), который берёт на себя шефство над большой группой начинающих идолов. Каждый из них обладает собственными характером, предпочтениями и прошлым, но всех их объединяет одно — желание оказаться на вершине музыкального Олимпа.