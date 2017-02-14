Стартовавшая 8 февраля супергеройская драма кабельного канала FX по вселенной Marvel рейтинговых рекордов не поставила — старт первого сезона сериала «Легион» с Дэном Стивенсом в главной роли собрал у экранов 1,6 млн зрителей при 0,8 в ключевой возрастной категории «18–49 лет» (о том, что значат все эти цифры, можно прочесть в нашем кратком ликбезе на тему).

Эти результаты хуже, чем у недавно стартовавшего «Табу» (2,1 млн общей аудитории при 0,6 в демо) и закрытого после первого сезона «Палача» Курта Саттера (2,1 млн зрителей при 0,8 в ключевом демо). Но всё, что нужно было премьере первого сезона сериала «Легион» — это время. Спустя несколько дней появились результаты отложенных просмотров, которые порадовали создателей проекта и руководство канала.

Вот, что говорят официальные цифры: за три дня просмотра первую серию первого сезона сериала «Легион» посмотрело 3,27 млн зрителей, из которых 1,8 млн приходятся на заветную возрастную категорию «от 18 до 49 лет». Прирост составляет 101% и 102% соответственно, и он рекордный среди стартов оригинальных художественных сериалов канала FX.

По итогам премьерного вечера с двумя повторами на кабеле (за исключением просмотров на других цифровых платформах) сериал собрал у экранов 4,37 млн зрителей, из которых 2,39 относятся к возрастной категории «18–49 лет». Таким образом, первая серия первого сезона «Легиона» возглавила топ рейтинговых показателей в демо «18–49 лет», стала третьей по результатам в демо «18–34 лет» и четвёртой — по итоговым цифрам в общей аудитории.

Сериал повествует об одном из героев вселенной Marvel Дэвиде Хэллере (Стивенс), который в комиксах приходится сыном Профессору Х. Ещё в юношестве у протагониста диагностировали шизофрению и на долгие годы приговорили его к психлечебницам. Измученный попытками вернуть себе ясность ума, Дэвид уже готов сдаться, когда встречает девушку своей мечты — тоже пациентку. А после одного странного происшествия он получает свидетельство того, что видения и голоса в его голове — не плод больного разума, а реальность.

Создателем и шоураннером сериала выступает Ной Хоули («Фарго»). Производство курируют Marvel TV и FX Prods.