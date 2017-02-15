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X-Morph: Defense — анонсирована смесь Tower Defence и аркадного шутера

Если вы соскучились по такому жанру, как «Защита Башен», то эта новость специально для вас. Если любите классические изометрические аркадные стрелялки — милости просим, вас она тоже заинтересует. Разработчики из EXOR Studios попросту взяли два довольно разных жанра, смешали их вместе, взболтали, добавили приятную глазу графику и получили многообещающий коктейль под названием X-Morph: Defense.

Стоит отметить, что разработчики оказались довольно оригинальными товарищами и вместо очередного сюжета о спасении матушки Земли, мы получаем диаметрально противоположный сценарий, в котором игрок выступит в роли представителя инопланетной расы, прибывшего захватывать нашу планету. Что в таких случаях делает правительство любой уважающей себя сверхдержавы? Правильно, пытается устроить геноцид всем незваным гостям. В данном случае — игрокам, управляющим инопланетным звездолётом с функциями постройки всевозможных оборонительных сооружений. Боевые действия охватят весь зелёный шарик и мы побываем в таких местах, как Южная Африка, Австралия, Америка и Германия.

В геймплейном плане всё довольно стандартно: волны врагов, подготовка, постройка, огромные боссы. Но, в X-Morph: Defense на игроков ложится не только роль строителя обороны, но и полноценного защитника, который в любой момент может «показать зубы» и своими действиями не изменить как маршрут ненавистных людишек, так и весь ход сражения.

X-Morph обещают выпустить в этом году на PC, Xbox One и PS4.

 
 
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Видео X-Morph: Defense (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Комментарии

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    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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