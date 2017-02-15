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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Ремейк «Рейда» вернулся к жизни с режиссёром Джо Карнаханом и актёром Фрэнком Грилло

Студия XYZ Films реанимировала американский ремейк индонезийского экшен-фильма «Рейд», но есть и приятные анонсы: Фрэнк Грилло (фильмы «Первый мститель: Противостояние», «Судная ночь 3») получил центральную роль, а Джо Карнахан (фильмы «Команда‑А», «Козырные тузы») стал главным постановщиком.

Карнахан сразу объяснил, что к чему:

Наш «Рейд» будет тонально ближе к «Схватке» и «Наркобарону». Гарет Эванс (режиссёр оригинала и сиквела) продюсирует вместе с нами и уже благословил затею. Это — не ремейк «Рейда», а переосмысление сюжетной завязки. Парни, ремейк «Рейда» просто невозможен, настолько фильм фантастичен. Так что спросите себя, зачем нам всё это нужно, если мы не придумали нечто особенное. Сделайте глубокий вдох и расслабитесь, мы не разочаруем.

«Рейд» рассказывает историю элитного полицейского отряда быстрого реагирования, попавшего в ловушку на шестом этаже дома, которым управляет жестокий наркобарон. Парочка высококлассных мастеров боевых искусств (один из них, надо думать, Фрэнк Грилло) и целая армия бандитов с автоматами и мачете идут поприветствовать гостей. У полицейских только один выход — оказать достойное сопротивление и выжить.

В 2014 году ремейк «Рейда» планировал ставить Патрик Хьюз («Неудержимые 3») и Тейлор Китч («Джон Картер») собирался сыграть главную роль. Видите, ситуация даже улучшилась по части задействованных талантов.

Карнахан всё ещё числится режиссёром «Плохих парней 3».

7 Обсудить
 3 февраля«Рейд: Пуля в голове» — второй трейлер 3 ноября 2016 годаРежиссёр Гарет Эванс разоблачит религиозный культ своим «Апостолом»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • ILikeFun
    ++3
    16 февраля 2017 года

    Парни, ремейк «Рейда» просто невозможен, настолько фильм фантастичен. Держите адеквата! В общем, будет фильм по мотивам. Фраза очень подкупает. Надеюсь тогда и вот эта тогда: мы не разочаруем.

    сбудется

  • VHS
    ++1
    2 VHS
    16 февраля 2017 года

    Че то запереживал за Плохих парней 3.

  • Фуфлонаписатель
    ++2
    16 февраля 2017 года

    Ну, если опустить вопрос нужности ремейка, Карнахан хороший режиссёр, который умеет снимать красиво и кроваво.

    "Дымные Жопы" это один из лучших криминальных боевиков, кроме шуток.

  • altair0794
    +–3
    4 altair0794спонсор
    16 февраля 2017 года

    Карнахан хороший ремесленник. Но ремейку Рейда нужны режиссеры Уика. И Киану. И вообще, кроссовер: Джон Уик 3: Рейд. Пуля в голове.

  • Никита Воробьев
    ++2
    16 февраля 2017 года

    Ну такто ремейк Рейда мы уже все видели в лице нового Судьи Дредда

  • dodfavorit
    +–1
    16 февраля 2017 года

    Так что спросите себя, зачем нам всё это нужно, если мы не придумали нечто особенное.

    Бабло. Я вот спрашиваю себя, зачем мне это нужно. И ответ что-то не находится.

  • Никита Воробьев
    +–2
    16 февраля 2017 года

    Ну такто мы уже все видели ремейк Рейда в лице нового Судьи Дредда

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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