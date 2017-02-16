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Дата выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Издательство Activision наконец-то анонсировало дату выхода трилогии Crash Bandicoot на PS4.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy для PS4, напоминаем, представляет собой «ААА-ремастер» трёх классических частей франчайза. Тех самых, которых студия Naughty Dog выпустила на PS1 ещё до попадания под крыло Sony — именно поэтому маскот первой консоли Sony теперь принадлежит не им, а Activision.

Теперь же, когда стороны наконец-то договорились пусть не о передаче прав на серию её родителям, но хотя бы о реставрации их трудов, созданием ремастера занялась студия Vicarious Visions. Разработчики обещают сохранить всё то, что делало оригинальные игры такими классными, но при этом поднять визуальное исполнение и качество музыки до современного уровня. Но и добавить такие модные удобства, как нормальная система сохранений, ачивки и тому подобное.

Но это так, небольшое напоминание для тех, кто не следил за развитием событий (и чтобы новость не состояла из одной строки). Важно другое: дата выхода трилогии Crash Bandicoot на PS4 — 30 июня.

 
 
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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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