Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук») согласился срежиссировать триллер про Бермудский треугольник.

Проект студии Skydance Productions — один из трёх фильмов про злосчастный Треугольник. Два других разрабатывают студии Universal и Warner Bros. Совпадение? Нет, обычное дело, когда одна идея засоряет мозги коллективному Голливуду.

Разумеется, киношники держат истории своих фильмов под секретом, Рэйми приходилось ездить в офис Skydance и читать сценарий там.

Известно только, что над сценарием фильма Сэма Рэйми работали Даг Миро и Карло Бернард («Ученик чародея», «Принц Персии: Пески времени»). До них в сюжете отметились Дэмиэн Шеннон и Марк Свифт («Спасатели Малибу», «Пятница 13-е»).

Студия Skydance пытается залезть в Треугольник с 2013 года и даже уговаривала Джонни Деппа присоединиться. Пожалуй, сейчас у них даже больше шансов, если они не отказались от идеи.

«Оз: Великий и ужасный» — последний фильм, который Сэм Рэйми срежиссировал лично четыре года назад. Также он планирует поставить кино про Третью мировую войну.