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«Голиаф»: второй сезон и новый шоураннер Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр Эндрю Стэнтон снимет два эпизода второго сезона «Очень странных дел» «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6 Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит»
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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

«Голиаф»: второй сезон и новый шоураннер

Потоковый сервис Amazon ожидаемо продлил тепло принятую критиками и зрителями юридическую драму Дэвида Э. Келли и Джонатана Шапиро «Голиаф» на второй сезон, успевший обзавестись новым шоураннером. Им стал один из создателей убийственного триллера «Декстер» Клайд Филлипс, который выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Келли, Шапиро и Россом Файнменом.

Amazon невероятно горд новичком и есть от чего: сериал не только принёс «Золотой глобус» исполнителю главной роли Билли Бобу Торнтону, но и показал лучший результат по просмотрам среди стартов оригинальных драм сервиса за первые десять дней после премьеры. Торнтона, кстати, мы уже точно увидим во втором сезоне «Голиафа». Вернётся ли кто-то из остальных членов основного актёрского состава, включающего Уильяма Хёрта, Марию Белло, Оливию Тирлби и Молли Паркер, пока остаётся тайной.

В центре сюжета влиятельный и знаменитый в прошлом юрист Билли Макбрайд, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.

Дата премьеры второго сезона сериала «Голиаф» пока не объявлена.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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