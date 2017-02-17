Потоковый сервис Amazon ожидаемо продлил тепло принятую критиками и зрителями юридическую драму Дэвида Э. Келли и Джонатана Шапиро «Голиаф» на второй сезон, успевший обзавестись новым шоураннером. Им стал один из создателей убийственного триллера «Декстер» Клайд Филлипс, который выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Келли, Шапиро и Россом Файнменом.

Amazon невероятно горд новичком и есть от чего: сериал не только принёс «Золотой глобус» исполнителю главной роли Билли Бобу Торнтону, но и показал лучший результат по просмотрам среди стартов оригинальных драм сервиса за первые десять дней после премьеры. Торнтона, кстати, мы уже точно увидим во втором сезоне «Голиафа». Вернётся ли кто-то из остальных членов основного актёрского состава, включающего Уильяма Хёрта, Марию Белло, Оливию Тирлби и Молли Паркер, пока остаётся тайной.

В центре сюжета влиятельный и знаменитый в прошлом юрист Билли Макбрайд, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.

Дата премьеры второго сезона сериала «Голиаф» пока не объявлена.