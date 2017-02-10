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«Белая принцесса» — дата выхода, трейлер и постер

Кабельный канал Starz определился с днём премьеры восьмисерийной экранизации романа Филиппы Грегори. Дата выхода сериала «Белая принцесса» — 16 апреля. Проект является прямым продолжением высокорейтинговой исторической драмы «Белая королева» с Ребеккой Фергюсон, основанной на первом томе трилогии Грегори «Война кузенов».

Литературный первоисточник показывает события Войны Алой и Белой розы глазами вовлечённых в неё женщин. Вторая часть саги повествует о принцессе Елизавете Йоркской (Джоди Комер), чей вынужденный брачный союз с новым королём Генрихом VII Тюдором призван восстановить мир в раздираемой междоусобной войной Англии. Но идиллия длится недолго — по стране ползут слухи о том, что давно пропавший брат Елизаветы Ричард жив и намерен бороться за трон. Девушке придётся делать непростой выбор между супругом, которого она полюбила, и родным братом.

Сценарист, исполнительный продюсер и шоураннер «Белой королевы» Эмма Фрост вернётся к своим обязанностям, как и режиссёр Джейми Пэйн.

 
 

И постер:

Постеры сериала «Белая принцесса»
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Видео Белая принцесса

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