Мэтт Ривз не смог договориться насчёт режиссуры нового «Бэтмена»

Не долго музыка играла, не долго Мэтт Ривз переговаривался со студией Warner Bros. на предмет режиссуры нового «Бэтмена».

По информации The Hollywood Reporter, постановщик «Монстро» и «Войны планеты обезьян» первым прервал контакт с киношниками. Возможно, когда «все остынут», Ривз и Warner Bros. попытаются найти общий язык. Если нет, то у студии были и другие кандидаты — Ридли Скотт и Феде Альварес («Не дыши») — всегда можно вернуться к ним.

Мы, конечно, можем только гадать, почему Ривз решил не связываться «Бэтменом». Наверняка всё прозаично, может быть, не понравился сценарий, избыточный продюсерский контроль или жёсткий съёмочный график.

Проблемы начались, когда исполнитель главной роли и главный постановщик Бен Аффлек захотел ограничиться только актёрским участием, мол, режиссура и игра в случае «Бэтмена» — две вещи несовместные.

Потом сценарий Аффлека и Джеффа Джонса переписал Крис Террио («Бэтмен против Супермена»). Одни источники говорят, что это была косметическая правка, другие — сюжет переработали полностью.

Студия Warner Bros. полна решимости запустить проект в производство, но что-то пока одной решимости мало.